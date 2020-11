Apple Watch üzerinden iPhone olmadan Spotify’da müzik dinlenebilecek

Spotify, Apple Watch uygulamasının iPhone’dan bağımsız müzik akışını desteklediğini duyurdu. Böylece Apple Watch kullanıcıları, akıllı saatlerini Bluetooth ile kablosuz kulaklıklarına bağlayarak hücresel veri ya da Wi-Fi ağı kullanarak bir iPhone’a ihtiyaç duymadan müzik dinleyebilecek. Söz konusu özellik, uygulama güncellemesinin deneme sürümünde keşfedildi. Bu nedenle tüm kullanıcıların, henüz özelliğe erişiminin olmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Kullanıcıların; cihaz veya platformdan bağımsız olarak, istedikleri her an ve her yerde Spotify kullanabilmelerini mümkün kılan bir deneyim geliştirmeye odaklanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Şirket ayrıca başlangıçtaki test aşamasının ardından, Spotify’ın yeni bağımsız yayın özelliğini Apple Watch’ta kullanıma sunacaklarını da belirtti.

Bunlara ek olarak Spotify henüz çevrimdışı müzik dinleme desteğini Apple Watch’ta sunmadı. Dolayısı ile Apple Watch üzerinden Spotify uygulamasında müzik dinlemek için bir hücresel ağa ya da Wi-Fi’a bağlanmanız gerekiyor.