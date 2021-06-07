Apple, WatchOS 8 güncellemesini duyurdu
Apple, WWDC 2021 etkinliğinde WatchOS 8 güncellemesini duyurdu. Apple Watch için yayınlana yeni işletim sistemi kullanıcılar neler sunuyor? Detaylar haberimizde…
07 Haziran 2021, Pazartesi 21:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
WatchOS 8, Mindfulness olarak adlandırılan Breathe uygulamasının yeni sürümüyle geliyor. Solunum hızı artık uyku takibi sırasında ölçülebiliyor.
Fotoğraflar artık Mesajlar ve Mail ile saatten paylaşılabiliyor. Fotoğraf saat yüzleri ise artık portre modundaki fotoğrafları da gösterebiliyor.
iMessage’daki uygulama kısmı, görsel arama ve fotoğraflara hızlı erişim olanağı sağlıyor.
Hava durumu bir sonraki saat yağışını da gösterebiliyor.
Güncelleme ile GIF’ler de saat üzerinde oynatabilecek.
WatchOS 8 kullanıcıları Apple Watch’larında Tai Chi ve Pilates egzersizlerini de takip edebiliyor.
Hangi Apple Watch’lar WatchOS 8’i destekleyecek?
Şimdilik aşağıdaki modellerin watchOS 8'i desteklemesi bekleniyor:
Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 6
Apple Watch SE
Güncellemenin beta sürümünün kısa bir süre sonra geliştiriciler için sunulması bekleniyor. Final sürümünün eylül ayında yayınlanması bekleniyor.