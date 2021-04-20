Daha önce sadece gri renkle piyasaya sürülen iMac, bu kez gökkuşağındaki renklerle piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, cihazı satın alırken sunulan 7 renk seçeneğinden birini seçebilecek. iMac, beraberinde aynı renklere sahip Touch ID, Magic Mouse ve Magic Trackpad’le geliyor.

Apple, M1 yonga setiyle kasanın önceki modelden yüzde 50 daha küçük olduğunu söyledi. Bu nedenle de 2021 model iMac’ler, her yönüyle ince ve düz bir tasarıma sahip. Cihazın kalınlığı yalnızca 11,5 milimetre. Ayrıca cihazın köşeleri geçtiğimiz yılki modele göre daha az yuvarlatılmış.

Donanım kısmında yeni iMac, 24 inç 4.5 K çözünürlüklü ekranla geliyor. True Tone teknolojisine ve yansıtıcı olmayan kaplamaya sahip bu ekranın altında soğutma olarak iki adet fan yer alıyor. İkisi Thunderbolt olmak üzere 4 adete kadar USB-C girişine sahip iMac, kasaya uygun renkte 2 metrelik manyetik kabloyla geliyor.

Öte yandan yeni iMac, şirketin Mac cihazlarında bugüne kadar görülen en iyi kameraya sahip olacak. 1080p çözünürlüğündeki kameradan elde edilen görüntünün her bir pikseli, M1 işlemcisinin hesaplamalarından yararlanarak analiz edilecek. Bu sayede görüntüdeki pozlama ve beyaz dengesi her zaman en üst seviyede tutulacak.

Apple ayrıca iMac’teki mikrofonu da geliştirdi. Üçlü mikrofon dizilimiyle, mikrofonlar arka plandaki ses seviyesi mümkün olan en aza indirecek. Bu sayede karşı tarafa sesinizi en iyi şekilde duyabilecek.

Ses çıkışı anlamında 2 woofer’ın dahil olduğu 6 adet hoparlör var. Devasa bir ses alanı sunduğu söylenen bu hoparlörler, Dolby Atmos uzamsal ses desteğine de sahip.

M1 işlemci, iMac’in anında açılmasını sağlayacak ve daha önceki iMac’ten %85 daha hızlı bir deneyim sunacak. Ayrıca bir önceki iMac’in harici ekran kartlı modeline göre bile 2 kat daha iyi grafik performansıyla kullanıcılarını memnun edecek.

16 çekirdekli sinir motoru, yeni iMac’in 3 kat daha hızlı makine öğrenimi sunmasını sağlayacak. Ayrıca M1’ın sunduğu en büyük güzelliklerden olan iPhone ve iPad uygulamalarını bilgisayarda kullanabilme özelliği iMac’lerde de olacak.

30 Nisan'da siparişe açılacak yeni iMac’in Türkiye fiyatları şu şekilde:

8 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU, 8 GB birleşik bellek, 256 GB SSD, iki Thunderbolt/USB 4 girişi, Magic Keyboard: 14.499 TL

8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 8 GB birleşik bellek, 256 GB SSD, iki Thunderbolt/USB 4 girişi ve iki USB 3 girişi, Touch ID’li Magic Keyboard, Ethernet: 16.699 TL

8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 8 GB birleşik bellek, 512 GB SSD depolama, iki Thunderbolt/USB4 ve iki USB 3 girişi, Touch ID'li Magic Keyboard, Ethernet: 18.899 TL



