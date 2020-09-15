Apple bugün yepyeni bir iPad Air modelini tanıttı. Bu yeni model şimdiye kadarki en güçlü, çok yönlü ve renkli iPad Air. Beş harika renk seçeneğiyle sunulan iPad Air, daha büyük 10.9 inç Liquid Retina ekranıyla tam ekran tasarıma, daha gelişmiş kamera ve ses özelliklerine, üst düğmede yeni entegre Touch ID sensörüne ve çok daha yüksek bir performans sunarak bugüne kadar üretilmiş en güçlü ve yetenekli iPad Air olmasını sağlayan güçlü A14 Bionic’e sahip. Yeni iPad Air önümüzdeki aydan itibaren satışa çıkacak.

Yeni iPad Air tamamen yeni, ince ve hafif bir tasarıma ve beş harika renk seçeneğine sahip: gümüş, uzay grisi, roze altın, yeşil ve gök mavisi. Yepyeni tam ekran tasarım, daha büyük 10.9 inç Liquid Retina ekranla ve 3,8 milyon piksel ve tam laminasyon, P3 geniş renk desteği, True Tone ve yansıma önleyici kaplama gibi gelişmiş teknolojilerle büyüleyici ve olağanüstü bir görsel deneyim sağlıyor. Ekranın tüm kenarlara uzanmasını sağlamak için, iPad Air’in kilidini açmak, uygulamalara girmek veya müşterilerin yakından tanıdığı ve sevdiği Apple Pay’i kullanmak için aynı hızlı, kolay ve güvenli yolu sunan yeni nesil Touch ID sensörü üst düğmeye yerleştirildi. iPad Air, askı modeli tasarıma ve yerleşik trackpad özelliğine sahip Magic Keyboard’un yanı sıra Smart Keyboard Folio ve yeni Smart Folio ile de uyumlu. Üstelik iPad Air, manyetik olarak yapışıp kolayca eşleşerek şarj oluyor ve güvenle saklanabilen Apple Pencil ile de uyumlu.

iPad Air, Apple’ın bugüne kadar geliştirdiği en gelişmiş çip olan A14 Bionic ile çok daha yüksek performans sunuyor. En zorlayıcı uygulamaları bile çalıştıran A14 Bionic, kullanıcıların 4K videolarını düzenlemelerini, muhteşem sanat yapıtları oluşturmalarını, etkileyici oyunlar oynamalarını ve daha fazlasını yapmalarını daha da kolaylaştırıyor. Çığır açıcı 5 nanometre işleme teknolojisini kullanan A14 Bionic, çipin neredeyse her parçasında daha yüksek performans ve güç verimliliği sağlayan 11,8 milyar transistör içeriyor. Bu en yeni nesil A serisi çip yeni 6 çekirdekli tasarımıyla CPU performansında yüzde 40 artış ve yeni 4 çekirdekli grafik mimarisiyle grafiklerde yüzde 30 iyileşme sağlıyor.2 A14 Bionic saniyede 11 trilyon işlem gerçekleştirebilen, iki kat daha hızlı yeni 16 çekirdekli Neural Engine ile çığır açıcı yapay öğrenme özellikleri sağlıyor ve yapay öğrenme uygulamalarını yepyeni bir seviyeye taşıyor. A14 Bionic, CPU’daki ikinci nesil yapay öğrenme hızlandırıcılarıyla yapay öğrenme hesaplamalarını 10 kat daha hızlı yapabiliyor. Bu yeni Neural Engine, CPU yapay öğrenme hızlandırıcıları ve yüksek performanslı GPU bileşimi, görüntü tanıma, doğal dil öğrenme, hareket analizi ve daha fazlası için güçlü aygıt deneyimlerini mümkün kılıyor.

Ön yüzünde 7 MP FaceTime HD kamera bulunan iPad Air, şimdi daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K video çekimleri için iPad Pro’da da kullanılan 12 MP arka kameraya sahip. iPad Air’in yeni tasarımında, kullanıcıların video seyrederken daha geniş stereo sesin keyfini yaşayabilmeleri için ses deneyimini üst seviyeye çıkaran yatay modda stereo hoparlörler de bulunuyor.

iPad Air şimdi, kameralara, sabit sürücülere ve 4K’ya kadar harici monitörlere bağlanmak için, 5 Gbps’ye kadar, yani 10 kat daha hızlı2 veri aktarımı sağlayan bir USB-C bağlantı noktasına sahip. Wi-Fi 6 performansı ve yüzde 60 daha hızlı LTE bağlantısı3 ve A14 Bionic ile, bugüne kadar üretilmiş en güçlü iPad Air.

16 Eylül Çarşamba gününden itibaren kullanıma sunulacak iPadOS 14, iPad’in büyük Multi-Touch ekranı ve çok yönlü aksesuarları gibi benzersiz özelliklerinden yararlanan yeni özellikler ve tasarımlar sunuyor. iPadOS 14, iPad deneyimine Apple Pencil’ı entegre ederek daha iyi not alma özellikleri ve el yazısı notlarla çalışmanın yeni yollarını sunuyor. iPad’de not alınırken, Akıllı Seçim el yazısını çizimlerden ayırmak için aygıt içi yapay öğrenmeyi kullanıyor. Böylece, el yazısı metinler, alışık olduğunuz hareketlerle klavyede yazılmış metinler gibi kolayca seçilebiliyor, kesilebiliyor ve başka bir belgeye yapıştırılabiliyor. Şekil tanıma özelliği kullanıcıların geometrik açıdan mükemmel hale getirilen ve Notlar’a şemalar ve illüstrasyonlar eklerken tam yerine oturan şekiller çizmelerini sağlıyor. Veri algılayıcıları el yazısı metinler üzerinde sürekli çalışarak telefon numaraları, tarihleri, adresleri ve bağlantıları tanıyor ve kullanıcıların arama yapmak için elle yazılmış bir telefon numarasına dokunma gibi işlemleri yapmalarını kolaylaştırıyor.

iPadOS 14, kullanıcıların herhangi bir metin alanına doğrudan elle yazarak, bir mesaja cevap vermek veya Safari’de arama yapmak gibi işlemleri hızlandıran ve kolaylaştıran ve tüm bunları yaparken, Apple Pencil’ı elinizden bırakmanızı gerektirmeyen Karalama özelliğini de iPad’e getiriyor. Karalama özelliği el yazısı metinleri gerçek zamanlı olarak klavye metnine dönüştürmek için aygıt içi yapay öğrenme özelliğini kullanıyor. Böylece yazdıklarınız her zaman gizli ve güvende kalıyor.

Yeni iPad Air önümüzdeki aydan itibaren Apple’ın internet sitesi üzerinden ve ABD dahil 30 ülkede ve bölgede Apple Store uygulaması üzerinden sipariş edilebilecek. iPad Air’in Wi-Fi modelleri, önümüzdeki aydan itibaren 5.799 TL başlangıç fiyatıyla ve Wi-Fi + Cellular modelleri 6.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

64 GB ve 256 GB konfigürasyonlarıyla sunulan yeni iPad Air beş harika renk seçeneğine sahip: gümüş, uzay grisi, roze altın, yeşil ve gök mavisi.