Apple, yeni videoda yanlışlıkla AirTags’i sızdırdı

Geçen yılın sonunda, Apple'ın AirTags adlı bir öğe takipçisi olarak hizmet verecek bir cihaz üzerinde çalıştığı söylendi. Bu piyasaya sürülmemiş ürüne yapılan referanslar ilk olarak Kasım ayında iOS 13 için kodda tespit edildi. Bugün ise Apple, YouTube'ta yayınlanan bir videoda AirTags'leri yanlışlıkla onaylamış olabilir. Bu arada AirTags, kaybolan cihazları bulmak için kullanılabilen Bluetooth bağlantılı küçük cihazlar olarak biliniyor.

İlk olarak blog sitesi Appleosophy tarafından görülen video, iPhone'u fabrika ayarlarına sıfırlamak için bir yöntem gösteriyor. Bahsedilen yöntemlerden biri "iPhone'umu Bul" seçeneğini kapatmak ve ayarlar sayfasında "Çevrimdışı Bulmayı Etkinleştir" seçeneği var. Bu seçeneğin altındaki açıklama özellikle AirTags'lerden bahsediyor. Video kısa süre sonra kaldırılsa da ekran görüntülerin alındı.

Apple'ın yeni Bluetooth aksesuarının resmi olarak ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil.



