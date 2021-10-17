Araştırma firması Canalys, 2021'in üçüncü çeyreğinde gerçekleşen küresel akıllı telefon sevkiyatlarına dair raporunu yayınladı. Rapora göre dünya çapında akıllı telefon pazarındaki sevkiyat hacminin bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda %6 geriledi.

Araştırmaya göre Samsung, bu yılın ikinci çeyreğinde %19 pazar payına sahipken üçüncü çeyrekte %23'e yükseldi ve liderlik tahtındaki yerini korumayı başardı.

Bu çeyrekte Apple, Xiaomi'nin önüne geçmeyi başladı. %14 pazar payı oranını yakalayan Xiaomi, %15 pazar payına sahip olan Apple'ın gerisinde kaldı.

Dördüncü ve beşinci sıraya bakıldığında ise %10'arlık pazar payları ile BBK Electronics'in iki alt şirketi Vivo ve Oppo yer aldı.

Canalys Baş Analisti Ben Stanton, akıllı telefon sektöründeki arz ve talep dengesinin 2022'den önce sağlanabileceğini düşünmediğini söyledi.