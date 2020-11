Geçtiğimiz günlerde, 14 Kasım, Dünya Diyabet Günü’nü geride bıraktık. Diyabet, hemen her yaştaki kişiler için risk oluşturan ve tüm hayatı etkileyen hastalıklar arasında yer alıyor. Ancak diyabet riski daha sağlıklı ve aktif bir yaşamla azaltılabiliyor. Apple Watch da kullanıcılarını daha aktif olma konusunda cesaretlendiriyor. Aktivite uygulaması, bilekte kişisel bir koç gibi çalışıyor. Her gün kullanıcıları hareketli olmaları için cesaretlendirirken, çeşitli “Ödüllerle” de desteğini sürdürüyor. Apple Watch’un hareket halkaları hem farkındalığı artırıyor hem de her günü sağlıklı geçirmeyi mümkün kılıyor. Aktivite halkalarını tamamlayarak belirlediğiniz hedeflere de ulaşabiliyorsunuz.

Günde 30 dakika tempolu aktivite yapmak kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet ve istenmeyen kilo riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda uykuyu ve ruh halini iyileştiriyor, stresi azaltıyor. Uzun süre oturmak ise 2. tip diyabet riskini artırabiliyor. Daha aktif olmak, glikoz seviyelerinin ve diğer risk faktörlerinin kontrol edilmesine yardımcı olabiliyor.

Apple Watch’un hareket halkaları hem farkındalığınızı artırıp hem de daha sağlıklı bir gün geçirmeniz konusunda sizin en iyi takipçiniz oluyor. Aktivite halkalarını tamamlayarak daha sağlıklı bir gün geçirmek o kadar basit ve eğlenceli bir hale geliyor ki, bunu en sevdiğiniz alışkanlıklarınız içine kolaylıkla alıyorsunuz. İşte Apple Watch’taki Fitness uygulamalasının ardında bu fikir yatıyor.

Apple Watch, merdiven çıkmaktan çocuklarla oynamaya ve evi temizlemeye kadar her türlü hareket sırasında yaktığınız aktif kalori miktarını takip ediyor.

İster sadece tempolu bir şekilde hareket edin ister Antrenman uygulamasında belirli bir antrenman yapın, Egzersiz halkası kaç dakikalık hareketli aktivite tamamladığınızı gösteriyor. Tek veya birkaç seferde yapacağınız antrenmanlarla Egzersiz dakikaları kazanabilirsiniz.

Uzun süre oturmak sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle Apple Watch, Duruş hedefinize ulaşmak için kaydettiğiniz ilerlemeyi takip ediyor ve gün boyunca sizi ayağa kalkmaya teşvik ediyor. Daha az oturmak kan basıncının düşmesine, enerjinin yükselmesine ve kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasına yardımcı olabiliyor.

Apple Watch nasıl bir ilerleme kaydettiğinizi göstermekle kalmıyor, halkalarınızı tamamlamanız için size özel önerilerde bulunarak motivasyonunuzu artırıyor.

Apple Watch için diyabet uygulamaları

Ayrıca iPhone, iPad veya Apple Watch’unuzdan takip edebileceğiniz birbirinden yararlı ve hayatınızı kolaylaştıracak uygulamaları da App Store’dan indirebilirsiniz.

Diyabet takibinde kullanabileceğiniz yararlı uygulamalardan bazılar şu şekilde: