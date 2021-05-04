Hemen hemen hiçbir cihazın güvenlik açıklarından tamamen muaf olmadığı bir gerçek. Yazılım geliştiricilerin hataları yamamaya devam ettiği ve bilgisayar korsanlarının yararlanılacak yeni boşluklar ve kusurlar bulmaya devam ettiği döngü aslında sürekli bir kedi ve fare oyunu gibi.

Apple kısa süre önce iOS ve iPadOS 14.5'i dünyanın her yerindeki uyumlu cihazlara sunmaya başladı. Ancak bilgisayar korsanlarının tamamen güncellenmiş cihazlarda kötü amaçlı kod çalıştırmasına izin veren iki aralıklı sıfır gün güvenlik açığı var. Şimdiyse Apple bu güvenlik açıklarını düzelten iOS 14.5.1'i yayınladı.

iOS 14.5.1, iPadOS 14.5.1, macOS 11.3.1 ve watchOS 7.4.1 güncellemeleri, Apple’ın aktif biçimde istismar ediliyor olabileceğini söylediği bir güvenlik açığına çözüm getiriyor.

iPhone 5 veya 6, iPad Air veya Mini 2 ve 3 gibi daha eski bir cihazınız varsa Apple, sizin için de WebKit açıklarını gideren iOS 12.5.3 güncellemesini yayınladı.

WebKit, beklenmedik yerlerde kullanılabilir ve cihazlarınızda, özellikle de kötüye kullanılmış olabilecek güvenlik açıklarına açık kapı bırakılması hiçbir zaman iyi değil.