Bilim & Teknoloji Apple'dan yeni güncelleme! 217 yeni emoji getiriyor

Apple'dan yeni güncelleme! 217 yeni emoji getiriyor

Bilim & Teknoloji

Apple'dan yeni güncelleme! 217 yeni emoji getiriyor

ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Apple, iOS 14.5 güncellemesinde 217 yeni emoji getiriyor. Yeni emojilerin cinsiyet ve ten rengiyle ilgili olması dikkat çekti.

18 Şubat 2021, Perşembe 02:18 Son Güncelleme:
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ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Apple, yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 14.5 sürümüyle 217 yeni emoji getiriyor.

Yeni getirilecek emojilerin çoğunlukla ten rengi ve cinsiyetle alakalı olduğu öğrenildi.

Emojiler arasında kirli sakallı erkek ve kadın emojilerinin yanı sıra, homoseksüel çiftler için de emojilerin güncellendiği ifade edildi.

Yeni emojiler arasında koronavirüs salgınına dikkat çekmek için korona aşısı da yer aldı.

DHA

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