Apple’ın düzenlediği WWDC 2020, 22 Haziran’da başlıyor

Apple, öğrenim hayatına devam eden geliştiricilere kendi Swift oyun alanlarını yaratarak kodlama aşklarını gösterme fırsatı sunan Swift Student Challenge’ı duyurdu. 31. kez düzenlenen WWDC20, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca yaratıcı ve yenilikçi geliştiricinin iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS’in geleceğini önceden görmesi ve tüm dünyadaki Apple müşterilerinin yaşamlarını zenginleştiren uygulama deneyimleri geliştirmek için çalışan Apple mühendislerinden bilgi alması için bir fırsat olacak.

Son başvuru tarihi 17 mayıs

Geliştirici olma yolundaki öğrencilere, kendilerine ait bir Swift oyun alanı oluşturarak kod yazma tutkularını sergileme fırsatı sunan Swift Student Challenge'ta öğrenciler Apple geliştirici topluluğunun ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Geçen yıl WWDC’ye 37 farklı ülkeden 350’nin üzerinde öğrenci geliştirici katıldı. Bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilecek toplantı dünyanın her yerinden katılımcılar için her zamankinden daha erişilebilir hale getirilmiş olacak. Apple, bu kapsamda genç geliştiricilerin yaratıcı katkılarını takdir edip kutlamak ve bu yeni nesil yenilikçi beyinlerin Swift Student Challenge ile fikirlerini gerçeğe dönüştürdüklerini görmek istiyor.

Dünyanın her yerinden öğrenci geliştiriciler, 3 dakika içinde deneyimlenebilecek bir Swift oyun alanında interaktif bir sahne yaratarak bugünden itibaren 17 Mayıs 00:00’a kadar Swift Student Challenge’a başvurabilecek. Kazananlar özel bir WWDC20 ceket ve rozet seti ile ödüllendirilecek. Önceki yıllara göre daha az sayıda verileceği için bu yıl bu ödülün her zamankinden daha çok rağbet göreceğini açık.

Nasıl katılabilirsiniz?

5 adımda yedi günde kodlamayı öğrenmenin ve Swift Student Challenge’a katılmanın yolları:

Swift Playgrounds‘u okuyarak kodlamayı öğrenebilirsiniz. Swift Playgrounds uygulamasını iPad veya Mac’inize indirin. 7 seviyeyi birer günde geçin. Üç dakika içinde deneyimlenebilecek Swift oyun alanında interaktif bir sahne yaratın. Başvurular 17 Mayıs Pacific saat ile 23.59’a kadar yapılabilecek.

WWDC 2020’de kaç katılımcı olacak?

Apple Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller, WWDC 2020’nin 155’ten fazla ülke ve bölgedeki 23 milyonu aşkın kayıtlı geliştiriciden oluşan global geliştirici topluluğunu da bir araya getireceğini söylüyor.

Öğrenci geliştiricilere gelince... Apple Yazılım Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, onların Apple geliştirici topluluğunun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Apple, geliştiricilerin açılış konuşmaları, platformlar, oturumlar, laboratuvar programları gibi etkinliğe dair detaylara ulaşmaları için Apple Developer uygulamalarını da öneriyor.