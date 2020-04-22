Öğretmenlere yönelik tüm Apple öğretim program ve içerikleri için Apple Teacher

Öğretmenleri desteklemek ve başarılarını takdir etmek için tasarlanmış ücretsiz bir mesleki gelişim programı olan Apple Teacher, öğretmenleri Apple ürün ve eğitim dünyası için özel olarak hazırladığı müfredat programları ve sınıf içi ya da uzaktan eğitim modelindeki öğrenme ortamlarında kullanımı konusunda güçlendirir. Bu program tecrübeli ya da mesleğe yeni başlamış tüm öğretmenlerin iPad ve Mac’te yeni beceriler geliştirmelerine olanak sağlarken aynı zamanda Pages, Keynote, GarageBand iMovie gibi Apple uygulamalarını kullanarak öğrencileriyle olan etkileşimlerini artırmaya yönelik eğitimler sunar, sınıf içi ya da uzaktan eğitim modelindeki öğrenme ortamlarında kullanımı konusunda öğretmenleri güçlendirir. Ayrıca Apple Teacher programına katılan öğretmenler iPad veya Mac ile ilgili öğrendikleri yeni becerilerini test ederek rozetler kazanabilir ve gereken modülleri tamamlayınca resmi ‘Apple Teacher’ unvanına sahip olabilirler. Apple Teacher unvanına sahip olan öğretmenler, Apple Teacher sertifikası ve sosyal medya da kullanmak üzere Apple Teacher logo kullanımına da sahip oluyorlar.

iPad, Mac ve Apple uygulamaları hakkında ilham veren 120’den fazla ders sunan Apple Teacher Programına https://appleteacher.apple.com/ adresinde yer alan Apple Teacher Learning Center üzerinden kayıt yapılabiliyor. Apple Teacher Learning Center’a Apple ID’nizi kullarak giriş yapabilirsiniz.

Ayrıca sorularına hızlı yanıtlar arayan okul yöneticileri ve eğitmenler için, online Apple Eğitim destek topluluklarımıza (Eğitimde Mac, Eğitimde iPad, Eğitimde iPhone ) bu süre zarfında yardımcı olacak fazladan ekip üyeleri ekliyoruz. İngilizce olan bu topluluklar pek çok sorunun cevaplarını bulma konusunda faydalı oluyor.

Bu yeni dönem için Apple ayrıca okulların ve eğitimcilerin Apple aygıtlarında uzaktan öğrenim olanaklarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir video koleksiyonu olan Apple Education Learning Series’i kullanıma sundu. İngilizce olarak yayınlanan bu videolar, eğitimcilere iPad’lerini hazır ve çalışır duruma getirmeleri için yardımcı oluyor, nasıl etkileyici eğitim videoları oluşturabileceklerini ve uzaktan birlikte çalışabileceklerini gösteriyor. Eğitimciler bunun devamında eğitimciler bu konularda Apple Professional Learning uzmanları tarafından yönetilen sanal konferanslara katılabilirler.

Bunun dışındaki bir yenilikte Apple Destek sayfalarında hazırlanan Apple aygıtlarınızı uzaktan öğrenime hazırlayın kılavuzu! Bu yeni makale, eve götürülecek cihazların nasıl hazırlanacağını, mobil aygıt yönetimi kurulumunu, ayar yapılandırmalarını ve favori uygulamalar ile içeriklerin nasıl yükleneceğini anlatıyor.

Herkes kreatif işler yapabilir: Everyone Can Create

Eğitimciler ve kreatif profesyonellerin işbirliğiyle geliştirilen "Herkes Kreatif İşler Yapabilir”(Everyone Can Create) programı yaratıcılığı artırmak üzere tasarlanmış bir iPad tabanlı eğitim serisi.

Everyone Can Create; öğretmenlerin çizim, müzik, film yapımı veya fotoğrafçılığı herhangi bir ders, konu veya ödeve kolayca dahil etmelerine yardımcı olan çeşitli ücretsiz öğrenim kaynakları ve öğretim kılavuzlarından oluşuyor. Ders programı öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri için farklı yollar sunarken yeni beceriler keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Everyone Can Code, etkileşimli bulmacalarla ve eğlenceli karakterlerle dolu bir dünyada öğrencilere kod yazmayı öğreten Swift Playgrounds uygulaması üzerinden işlenen bir ders programı. Sekiz yaş ve üstü öğrenciler için tasarlanmış olan Swift Playgrounds uygulaması, profesyonel uygulama geliştiricileriyle aynı dili kullanarak kod yazmayı öğrenmeye yardımcı oluyor.

Everyone Can Code kullanmak için herhangi bir kod yazma bilgisi gerekmez ve yeni başlayan öğrenciler için kod yazmanın temellerini öğretiyor. iPad ve Mac’te kullanılabilen uygulaması Swift Playgrounds, Swift’i öğrenmeyi çok eğlenceli ve etkileşimli hale getiriyor.

Swift Playgrounds, 3 boyutlu dünyadaki bir karakteri yönlendirmek için gerçek kodları kullanarak, önce temel konuları öğretir ardından daha gelişmiş kavramlarla görevleri zorlaştırır ve sürekli yeni görevlerin ekler. Swift Playgrounds uygulaması ücretisizdir ve hem iPad hem de Mac'te kullanabiliyor.

Ayrıca öğretmenler için Everyone Can Code - Kodlamayı Öğren 1, 2 ve 3 öğretmen kılavuzları, eğitmenlerin Swift Playgrounds’u sınıfında kullanmalarına yardımcı olmak üzere tasarlandı ve kodlama öğretmeye yardımcı olacak aktiviteler, düşünme soruları, günlük başlıklar ve daha fazlasını içerir. Eğitmenler bu kılavuzlara Apple Book Store’dan ulaşabiliyorlar. Bu kapsamlı 3 kitaplık ders serisini kullanarak eğitmenler öğrencilerinde Swift Playgrounds eşliğinde sadece kodamanın temel eğitimini değil; algoritmik, mimari ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilirler.