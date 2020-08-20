Pandemi kaynaklı ekonomik kriz sırasında değerini ikiye katlayan Apple, küresel ekonomi üzerindeki hakimiyetini pekiştirdi. ABD borsalarında bu sabah hisseleri yüzde 1.2 oranında artıp 467.97 dolara yükselen Apple, 2 trilyon dolar değerine ulaşan ilk ABD şirketi oldu.

Bu, iPhone, Mac ve Apple Saati üreticisi açısından yeni bir dönüm noktası oldu.

Wall Street yatırımcıları iPhone ekosistemindeki sorunlara rağmen paralarını Apple'ın post-corona virüs dünyasında daha da gelişip güçleneceği tahminine yatırdı.

2020'de yüzde 57 oranında değer kazanan Apple, dünyanın en değerli halka açık şirketi listesinde Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'yu da geçmiş bulunuyor.

Apple'ın çeyrek gelirleri, geçen yılın aynı dönemlerine kıyasla yüzde 11-12 artma eğilimindeyken, akıllı telefon ve tablet satışları da artış gösterdi. iPhone satışları yüzde 1.7 artarak 26.4 milyar dolara, iPad satışları yüzde 31 yükselerek 6.6 milyar dolara, Mac satışları yüzde 21.6 artışla 7.1 milyar dolara çıktı. Pandemi nedeniyle dükkanların kapalı olduğu dönemde online satışlar patlama yaptı.

Pandemide Amazon, Microsoft ve Google'ın sahibi Alphabet'in hepsinin piyasa değeri 1 trilyon doları gördü ya da geçti.

ABD ekonomisi 1930'lardaki Büyük Buhran sonrasının en büyük çöküşünü yaşarken, ABD teknoloji devlerinin toplam piyasa değeri 6 trilyon doları aştı.

En zengin 12 kişinin serveti, yüzde 40 arttı

ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti, corona virüs salgını döneminde 1 trilyon doları aştı. Bu, yaklaşık yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor.

12 zengin salgın sırasında servetlerine toplam 283 milyar dolar kattı.

Politika Çalışmaları Merkezi'nin (IPS) Forbes ve Bloomberg'in verilerini temel alarak hazırladığı rapora göre, ABD'de corona virüs salgınında hane halkı geliri yüzde 5.6 oranında düştü. Bu, 1950'lerden beri kaydedilen en büyük düşüş oldu. Amerikalıların yarısından fazlası bu yıl gelir kaybına uğradı.

Buna karşın Amazon CEO'su Jeff Bezos'un serveti marttan beri 76.5 milyar dolar arttı. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, 18 Mart-13 Ağustos arasında servetini yüzde 197 artırarak 24.6 milyardan 73.1 milyar dolara çıkardı.

Servet rekoru kıran en zengin 12'den 8'i, teknoloji şirketi sahibi:

Jeff Bezos (Amazon): 189.4 milyar dolar

Bill Gates (Microsoft): 114 milyar dolar

Mark Zuckerberg (Facebook): 95.5 milyar dolar

Warren Buffet (Berkshire Hathaway): 80 milyar dolar

Elon Musk (Tesla ve SpaceX): 73.1 milyar dolar

Steve Ballmer (Eski Microsoft CEO'su): 71 milyar dolar

Larry Ellison (Oracle): 70.9 milyar dolar

Larry Page (Google): 67.4 milyar dolar

Sergey Brin (Google): 65.6 milyar dolar

Alice Walton (Walmart): 62.5 milyar dolar

Rob Walton (Walmart): 62 milyar dolar