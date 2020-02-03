Apple’ın yeni patentiyle otomobillere sesli komut verilebilecek

Onur Binay/posta.com.tr

Apple'ın bir araba lansmanı yapacağı söylentisi bir süredir etrafta dolaşıyor. 2018'de Apple analisti Min Chi-Kuo, Apple'ın çalıştığı bazı yeni ürünleri listelemişti. Bunlara AR kulaklık ve araba da dahil. Kuo, Apple Car'ı ilk iPhone ile karşılaştırdı ve ürünün Apple'ı 2 trilyon dolarlık piyasa değerine taşımasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Apple'ın “Project Titan” adlı otomobil projesi 2014'ten beri geliştiriliyor. O zamandan beri Apple, araba teknolojisiyle ilgili çeşitli patentlere başvurdu ve General Motors, Ford ve Tesla gibi popüler otomobil üreticilerinin birçoğunu işe aldı.

Apple tarafından sunulan son patent, Apple'ın otonom otomobilinde yeni bir teknolojiyi gösteriyor. Bu yeni teknoloji, kendi kendine giden araca sesli komutlar vermenizi sağlayacak. Nereye gitmek istediğinizi söyleyebilirsiniz ve araba sizi gideceğiniz yere götürmek için gerisini kendini hallediyor. Hatta sizin için arabayı park edebiliyor.

'Hedef Sinyallerini Kullanarak Varış Yeri Dolaylarında Sürücüsüz Araç Rehberliği' başlıklı patent başvurusu, Apple tarafından geçtiğimiz yıl 2 Ağustos tarihinde yapıldı 23 Ocak 2020'de ise patent, kamuya açıldı. Patent, kendi kendine giden bir otomobilin sesli komutları, jestleri ve dokunmatik ekranları kullanarak bir hedefe ulaşmasına izin veriyor.

Bu patentin en dikkat çeken yanı sesli komut özelliği. Arabanıza çiçek almak istediğinizi söyleyebilirsiniz ve araba en yakın çiçekçiyi bularak sizi oraya götürecek . Komutların spesifik olması gerekmiyor. Teknoloji, arabanın bir bağlam elde etmesine ve görevi tamamlamak için uygun bir hedef bulmasına izin veriyor.

Patent ayrıca otomobilin park etmek için en uygun yeri bulmasına da olanak tanıyor. Örneğin çiçek almaya gittiğinizde navigasyon yöneticisi çiçekçi dükkanına en yakın girişi bulacak ve bu girişin hemen önüne park edecek.

Başka bir durumda, araca “Hamburger yemek istiyorum” derseniz, araç otomatik olarak yakınlık, fiyat ve restoran ziyaret tarihinize göre bir restoran bulacak.

Araç, sesli komutların yanı sıra, komut almak için hareketleri, bakışları ve dokunmatik girişi de anlayabilecek. Patentte açıklanan jest komutunun bir örneği, akıllı telefonunuzu belirli bir park noktasına yönlendirebileceğiniz ve otomobilin o noktayı okuyacağı ve park edeceği yer.

Apple'ın bu patenti kendi arabalarını üretmek veya diğer araba üreticilerine satmak için kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil. Apple CarPlay, Siri entegrasyonuna sahip birçok otomobilde mevcut olmasına rağmen, bu yeni teknoloji, sihrini çalıştırmak için kendi kendine sürüş yeteneklerine ihtiyaç duyacak.

Bu yeni patentlerle Apple yavaş yavaş otomobil pazarına yöneliyor. “Project Titan” sadece bir söylenti olsun ya da olmasın, Apple'ın yakında Tesla, Mercedes ve Audi ile rekabet ettiğini göreceğiz.

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