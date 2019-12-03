ApplyBAU başvuruları başladı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından ApplyBAU adıyla hayata geçirilen başvuru kabul sistemi, öğrencilere kişisel becerileri, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda burs veriyor.

Kesintisiz burs ApplyBAU başvurusu şu şekilde yapılıyor: Öğrenci ilk aşamada https://applybau.com/ sitesine girerek kendisinden istenilen bilgileri dolduruyor. Öğrenci, başvuru esnasında kişisel özelliklerini, hayallerini, projelerini, sosyal sorumluluk alanında neler yaptığını ve hangi bölümü neden istediğini anlatıyor.

Birçok alanda yetenekleri çerçevesinde eğitim alan öğrenciler, hak ettikleri ApplyBAU bursunu eğitimleri süresince kesintiye uğramadan kullanabiliyor.