T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, sanatçının eserlerini dünyanın önemli kentlerine taşımak üzere gerçekleştirilen “Ara Güler Fotoğraf Sergisi”, Londra ve Paris’in ardından üçüncü durağı olan Kyoto’da sanatseverlerle buluşacak.

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de ve Mayıs ayında Paris Polka Galeri’de düzenlenip büyük ilgiyle karşılanan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, tüm dünyanın dikkatlerinin Japonya’ya odaklanacağı G-20 Zirvesi ile aynı dönemde, Kyoto’nun 800 yıllık tarihi mekanı Tofuku-ji Tapınağı’nda açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önsözü ile hazırlanan ve daha önce İngiltere ile Fransa’da ülkelerin kendi diliyle okura ulaşan sergi kitabı; Japonya’da da Türkçe-İngilizce-Japonca olarak tek baskıda üç dilli içeren özel versiyonuyla G-20’ye gelen devlet başkanlarına armağan edilecek.

Londra ve Paris etaplarında The Times, Daily Mail, Le Figaro gibi önde gelen medya kuruluşlarının gündemine yansıyan; Londra’da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında seçilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 30 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında Kyoto Tofuku-ji Tapınağı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi Japonya’dan sonra, dördüncü durağında yine dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, Eylül sonunda New York’da gerçekleşecek. Kentin finans merkezinde yer alan Street Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi’nde ziyarete açılacak olan serginin, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York’a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sergi 2020 Ocak ayında Roma’da Trastevere Müzesi’nde ve ardından Mogadişu’da T.C. Büyükelçiliği’nde açılacak.

Ana eksenini Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Aşık Veysel’den Yaşar Kemal’e, Pablo Picasso’dan Salvador Dali’ye, Indira Gandhi’den Rahibe Teresa’ya, Brgitte Bardot’dan Sophia Loren’e uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor.

Ana Sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, Medya Sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazetelerinin üstlendiği serginin Resmi Havayolu Türk Hava Yolları.

Cumhurbaşkanı’ndan önsöz…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı önsözde ustayı şöyle anlatıyor: “Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul’u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler’in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız”.

Önsözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı, serginin düzenlendiği her ülkede o ülkenin ana diliyle sanatseverlere ulaşıyor.

SERGİ TAKVİMİ

Nisan 2019 – LONDRA, SAATCHI GALERİ

Mayıs 2019 - PARİS, POLKA GALERİ

Haziran 2019 - KYOTO, TOFUKUJİ TAPINAĞI

Eylül 2019 - NEW YORK, SMITHSONIAN NMAI

Ocak 2020 - ROMA, TRASTEVERE MÜZESİ

Mayıs 2020 - MOGADİŞU, T.C. BÜYÜKELÇİLİĞİ