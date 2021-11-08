Ara tatilde ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrenciler, hafta sonları da dahil olmak üzere 9 gün tatil yapacaklar. 6 Eylül tarihinde başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline kısa süre kala hem öğrencilerin hem de velilerin “Ara tatil ne zaman, bu hafta mı?” ve “1. ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?” araştırmaları da yoğunlaştı. Konuyla ilgili en kesin bilgi ise MEB takviminde yer aldı…

ARA TATİL NE ZAMAN, BU HAFTA MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, ara tatil 15 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Yani öğrenciler bu hafta sonu itibariyle ilk ara tatile çıkacaklar.

1. ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

MEB takvimine göre, öğrenciler, 12 Kasım Cuma günü son ders bitimi ile 1. ara tatile çıkıyor. Hafta sonları ile 9 gün süren tatil 21 Kasım Pazar günü sona erecek ve öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.

SÖMESTR TATİLİ (YARI YIL TATİLİ) NE ZAMAN?

22 Kasım 2022 Pazartesi günü okullarına dönen öğrenciler, 21 Ocak Cuma gününe kadar derslerine devam edecek. Cuma günü son ders saatinde ise 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarı yılı tamamlanmış olacak. Sömestr tatili ise resmi olarak 24 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 4 Şubat Cuma günü sona erecek. 7 Ocak 2022 Pazartesi tarihinde ikinci yarı dönem için ilk ders zili çalacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Şubat ayında başlayan ikinci yarı yıl Nisan ayına kadar kesintisiz devam edecek. İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 8 Nisan Cuma günü ders bitiminde başlayan ikinci ara tatil, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2021-2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Milyonlarca ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi, okulların kapandığı gün (17 Haziran) karnelerini de alacak.



