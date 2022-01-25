Arabanın camındaki buz nasıl temizlenir?

Yaşam şartlarını zorlaştıran soğuk hava, sürücülere de bazı konularda oldukça zorlanmalarına neden oluyor. Peki, buzlu cam nasıl temizlenir? Buzlu camı temizlemenin en kolay yolu nedir?

ARABA ÜZERİNDE BİRİKMİŞ KAR NASIL TEMİZLENİR?

Arabamızın üzerinde birikmiş karı, buz kazıma aletiyle, yassı plastik bir araçla veya elimizle temizleyebiliriz. Bunu yaparken karın üzerimize gelmesinden sakınırsak soğuk havada ıslanmamış oluruz. Ayrıca biriken karı temizlerken ellerimizde kalın eldiven olması şart. Günlük kullandığımız yünlü eldiven ıslanacağından daha kalın ve su geçirmeyecek bir eldiven tercih etmeliyiz.

Buz kazıma aletini arabanın boyalı kısımlarında kullanırken dikkat edelim, araba çizilebilir. Bastırmadan, sadece yumuşak karı itecek hareketler yapmalıyız. Tavandaki karı temizlerken arabanın arkasına veya yanlarına doğru itersek, ön kaputa çok miktarda kar birikmesini önlemiş oluruz.

Kar temizleme işlemi bittikten sonra eğer arabanın camları buz tutmamışsa yola çıkmaya hazırız. Ama eğer buzlanma varsa biraz daha uğraşmamız gerekecek. Arabanın üzerine yapışmış buzu temizlemenin birkaç yolu var.

ARABA CAMI ÜZERİNDEKİ BUZ NASIL TEMİZLENİR?

Su ile temizleme: Buzlanma riski olan günlerde evden çıkmadan önce yanımıza oda sıcaklığında veya biraz daha ılık bir şişe su almak bize zaman kazandıracaktır. Buzun üzerine bu suyu döktüğümüzde birkaç saniye içinde buz çözülmeye başlar. Bu işlem sırasında arabanın kaloriferini çalıştırıp cama vermek işimizi kolaylaştırır.

Dikkat: Burada çok önemli bir nokta var. Arabamıza asla kaynar su ile müdahale etmemeliyiz çünkü buz tutmuş cam, kaynar su ile temas edince çatlar.

Buz spreyleri: Araba camındaki eritmede kullanılabilecek bir diğer yöntem ise buz çözücü spreylerden yardım almak. Bu spreyler pek çok büyük markette satılmakta. Bu yöntemle diğerlerine göre daha zahmetsiz bir şekilde buzdan kurtulabiliriz.

Antifriz ile buz çözme: Sileceklerde kullandığımız antifrizli sular da buz çözmede işe yarıyor. Burada dikkat edilmesi gereken, hazır antifrizli silecek suları kullanmak gerektiğidir. Radyatör sistemlerinde kullanılan antifrizi silecek suyuna eklediğimiz takdirde boya ve plastiğe zarar verebilir. Hazır silecek suyunu doğrudan cama uygularsak buzu çözebiliriz.

Kolonya ile buz temizleme: Yanımızda kolonya bulundurursak, bir bezin üzerine kolonyayı döküp camı silerek de buzu çözebiliriz. Buz çok kalınsa kolonya doğrudan buzlanmış cama dökülebilir ancak camımızın zarar görmemesi için kolonya ile camın temasından kaçınmalıyız. Kolonya yerine alkol kullanmak da mümkün.

Tuz ile buz çözme: Bu yöntem eski ama oldukça etkilidir. Bez bir torba veya cam silme bezinin içine iki avuç tuz koyarak camı silersek buzun erimesini sağlarız. Bunu yaparken sert hareketlerden ve bastırarak silmekten kaçınmalıyız. Normalde bu yöntem camı çizmez ama yine de dikkatli olmakta fayda var.

Sirke ile buz çözme: Püskürtme yapabileceğimiz bir şişenin içine, 3/1 oranında su ile 3/2 oranında sirkeyi karıştırıyoruz. Şişenin içindeki karışımı, camlardaki buzun üzerine sıktığımızda, bir süre sonra buz erimeye başlayacaktır. Sirke, doğal bir madde olup, su ile karıştırıldığında bu gibi müdahalelerde cama zarar vermez. Yine de camla temas etmesinden kaçınır, buzun üzerine uygulama yaparsak, risk almamış oluruz.



