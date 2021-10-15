Konya, Karaman, Yozgat gibi İç Anadolu şehirlerinde oldukça fazla tüketilen arabaşı çorbası tarifi, yöresel bir lezzet. Peki, arabaşı çorbası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız arabaşı çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

Arabaşı çorbası malzemeler

2 adet tavuk göğüs eti

7 su bardağı su

2 çay kaşığı salça

2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

20 gram tereyağı

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı nane

Un

ARABAŞI ÇORBASI YAPILIŞI

5 su bardağı su ve 1 çay kaşığı tuzu tencereye koyarak kaynatın. Kabın içine 1 su bardağı un, 2 bardak soğuk su koyun ve topaklanmadan karıştırın. Karışımı, kaynattığınız suya yavaş yavaş dökün. Kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Hamuru tepsiye dökün ve biraz soğumasını bekleyin. 1 saat de buzdolabında dinlendirin. Ardından hamuru kare şeklinde kesin. Tencereye 1 çay kaşığı salça koyun ve sulandırın. Tavukları, kırmızı pul biberi, tuzu içine ekleyin ve tavuk yumuşayana kadar pişirin. Ardından pişen tavukları da parmak büyüklüğünde parçalara ayırın. Bir tavada tereyağını eritip üzerine un ekleyin. Salça ve pul biberi de ekleyerek 3 dakika kadar kavurun. Bu karışımı tavukların üzerine dökerek 5 dakika daha pişirin. Çorbayı servis kasesine alın, içine hazırladığınız hamurdan koyun. Üzerine limon suyu gezdirerek nane serpebilirsiniz.



