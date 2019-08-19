Adalet Bakanlığı 2 Ağustos'ta ilan geçerek 5 bin arabulucu alınacağını belirtmişti. Yapılan açıklamada ise "5000 (beşbin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak, “2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacaktır. “2020 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 5000 (beşbin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır." denildi.

Başvurular bugün alınmaya başlandı, son gün ise 2 Eylül olarak belirlendi. Şimdi bu görevle ilgilenenler başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. İşte ayrıntılar...

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

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Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacak. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.