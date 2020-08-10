Araç alıp-satarken dikkat edilmesi gereken noktalar!

Oto ekspertiz raporu isteyin

Araç alım ve satımlarda endişe duyulan konulardan ilki aracın daha önceki kazaları ve sorunlarıdır. Satmak isteyen kişi aracın sorunlarını ve kazalarını saklayabilir. Bu sıkça karşılaşılan bir durumdur. Dolayısıyla son yıllarda otomobil konusunda uzmanlaşan oto ekspertiz şirketlerinin raporu bu gibi durumlarda oldukça yarar sağlamaktadır. Satıcı tarafta iseniz bir oto ekspertiz raporunuzun olması alıcıya güven verecektir.

Kapora verirken dikkat edin

Araç alış ve satımında en çok kullanılan kavramların başında yer alan kapora kelimesi, satışlarında karşılıklı güvenin sembolü haline gelmiştir. Ancak güven zaman zaman tehlikeliye dönüşebilir. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapılmaması ve satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşılması oldukça önemlidir.

Aracın plakalı olması önemli

Plaka, aracın kimliğidir. Plakası olmayan bir araç, büyük problemlere neden olabilir. Araç satış alımında dikkat edilmesi gerekenlerin başında gelen bu konu hakkında oldukça dikkat edilmeli, plakası olmayan araçlarda plaka talep edilmeli ve sorgulama yapılmalıdır.

Ödeme ertelemelerine kanmayın

Bir aracın satış işleminde ödeme noterde yapılmalıdır. Noterde yapılan işlemler yasal olmayan işlemlerin önüne geçecektir. Dolandırıcıların sıklıkla başvurduğu yöntemler arasında yer alan; ödemenin başkası tarafından yapılacağı, ortak bir noktada buluşup satış işleminin gerçekleştirilmesi ve sahte para kullanımı gibi durumlara oldukça sık rastlanmaktadır.

Aceleye getirmeyin, doğru fiyatı bulun

Araç satım ve alımlarında aceleci davranmak sonrasında başınıza iş açabilir. Araç satım ve alımlarında aceleci davranılmamalı, yasal konular hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Ayrıca aracın değeri normal piyasa değerine göre düşük ise biraz daha şüpheci davranılmalıdır. Çünkü dolandırıcılar ellerindeki araçları değerinin altına çekerek göz boyar ve aceleyle satılmalarını sağlarlar.



