Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aydın başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde, çeşitli marka ve modeldeki hurda araçların şase ve motor numaralarını icralık ya da çalıntı otomobillerin motor numaraları ile değiştirerek satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen bir çeteyi 1 yıl süreyle, teknik ve fiziki takibe aldı.

Eş zamanlı operasyon yapıldı

Takibin ardından harekete geçen polis, çete üyelerine yönelik, bugün Aydın başta olmak üzere Konya, Denizli, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Ankara, İstanbul, Adana, Sakarya, Uşak, Sivas, Van, Muğla, Burdur, Gaziantep ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı.

246 tabanca mermisi, 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi

Operasyonda önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda motor ve şase numarası değiştirilmiş 34 adet change otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda da ruhsatsız 2 tabanca, 1'i pompalı diğeri çift kırma 2 tüfek, kasatura, bıçak, 35'i kurusıkı toplam 246 tabanca mermisi, 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Çete üyesi olduğu ileri sürülen H.T. isimli kadın, eşi İ.T, İ.K., oğlu Y.K. F.D, Y.Y. ve İ.K. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firarda olan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Burhan CEYHAN / AYDIN (DHA)



