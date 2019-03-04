İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında, edinilen bilgiye göre mitinge yakın bir noktada aracını park ederek alışveriş yapmaya gelen Recep Can, 5 yaşındaki Eymen Can isimli çocuğunu arabada bıraktı.

ÇOCUĞU FARK EDENLER DURUMU HABER VERDİ

Aracı kilitleyip, alışverişe giden baba daha sonra çocuğunun araçta olduğunu unutarak, miting alanına geçti. Kapısı kilitli araçta çocuğu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Çocuğun otomobilde kilitli kalması bu sırada sahnede toplananlara hitap eden Bakan Soylu'ya da haber verildi. Bakan Soylu, sahneden aracın camının kırılarak çocuğun kurtarılmasını istedi. 5 yaşındaki Eymen, Bakan Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak, kurtarıldı.

DHA-İHA