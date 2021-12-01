Aralık ayı ile ilgili sözler! 2021 en güzel, beğenilen, aşk dolu mesajlar ve şiirlerden kesitler
Aralık ayı ile ilgili sözler, kış mevsiminin başlangıcı olan bu soğuk ayda içleri ısıtıyor. Yeni yıla girmeden önceki son dönemeçte, bekleyenler, umut edenler, geçmişi geride bırakarak yeni bir hayata adım atmaya hazırlananlar için en güzel, beğenilen, aşk dolu mesajlar ve şiirlerden kesitlerle aralık ayına özel sözleri bir araya getirdik…
01 Aralık 2021, Çarşamba 10:17 Son Güncelleme:
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Aralık ayı ile ilgili sözler, bugün Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarında sıklıkla paylaşılıyor. Bu sözler içinde de en güzel, beğenilen, aşk dolu mesajlar ve şiirlerden kesitler tercih ediliyor. İşte, havaların artık iyice soğuduğu, mevsimin kışa döndüğü aralık ayında dile getirilmek, ifade edilmek istenen sözler…
ARALIK AYI İLE İLGİLİ SÖZLER
- Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor.
- Aralık ayında sevmek başkadır.
- Bu işler böyleydi işte. İnsan bir Aralık gecesi kaldırımın üstünde kalıveriyordu.
- Sana kapım aralık bile değil artık. Sen o kapıyı ardına kadar kapattın.
- Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte.
- Aralık kapıdan soğuk geliyor. Tam kalbimin üzerine bu akşam. Edip Cansever
- Soğuk bir aralık sabahında, gökyüzünde beliren güneşe benziyordu yüzün. Bir kez gülsen, ısınacaktı tüm şehir. Bektaş Şenel
- Ne beyazız kendi başımıza ne siyah, gibiyiz onlarca renk arasından kalkıp griye. Demiş şairin biri de bir şiirinde.
- Aralık ayında her şey başkadır, kışın soğuğu gelir sıcak olan kalpleri üşütür dayanamayan sevgiler ayrılırlar.
- Her mevsimin kendine özgü rengi vardır. Nisan yeşille, eylül sarıyla, aralık beyazla özdeştir. Melek Altun
- Düşünsene bu Aralık’ta beni soruyorsun, aldığın cevap başın sağ olsun.
- Aynada gördüğüm yüzün, dudağı gam, gözleri hüzün. Ben Aralık gecesinde hapsolmuşum, adı var kendi yok gündüzün.
- 21 Aralığın anlamı büyük bende. Yılın en uzun sensizliğini yaşıyorum bu gece.
2021 EN GÜZEL, BEĞENİLEN, AŞK DOLU MESAJLAR VE ŞİİRLERDEN KESİTLER
- Böyle aralara serpiştirilmiş yabani suskunluklar, aynı dili konuşmayanların sohbetlerinin nakaratlarıdır; belli aralıklarla tekrarlanır. Elif Şafak
- Hava soğudu, Aralığın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum.
- Ömrün en mavi göğünü Aralık ayı boyar. Melih Cevdet Anday
- Tesadüf bu ya. Aylardan Aralık günlerden Salı. Ve sen giriyorsun salına salına bütün Aralık’lardan yüreğime. Küçük İskender
- Bir başkasını düşünmek, zindanımızın kapısını aralamak demektir.
- 21 Aralık falan hikaye. Benim için sensiz geçen her gece, en uzun gece.
- Kasımda aşk başkadırcılara ayrılan süre bitti. Şimdi aralıksız sevmek isteyenlerin zamanı. Bu da olmazsa direk ocak başı.
- Pencereyi açıp bağırasım var! Nisansın sen Aralık değil!
- Sevginin sıcaklığı aralığın soğuk günlerinde hissedilir.
- Aralık ayı yeni yıla girmek üzere olan aşkların ayıdır.
- Aralık’da her şeyin bir günü var. İmkan ver, bizim de bir günümüz olsun.
- Dünyanın en uzun gecesi 21 Aralık değil, beni terk ettiğin gecedir. Küçük İskender
- Sevgimi yazın bulmuştum bir temmuz ayıydı aralık ayında vedalaşıyorum.
- Bu Aralık’ta bensizlik çalar kapını. Benli dünleri düşünür, avunursun. Sanma ki yalanlar içinde, ben gibi bir doğru bulursun.
- Soğuk ayların en soğuğudur aralık ayı, yürekleriniz üşür.
- Dünyanın en uzun gecesi 21 Aralık değil, beni terk ettiğin gecedir. Beni üzdüğün, yorduğun, yıprattığın gecedir. Bir kabahat mi gerçekten kendi dışında birine hayranlık beslemek? Gerçekten kırıyorsun beni.
- Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır. Cenap Şahabettin
- Aralığın son mısralarındayız, günlerden ne bilmiyorum. Ama ben bugün de seviyorum seni.
Günaydın
Güneşi çiğnemeden yutan evren.
Sana da günaydın beynimin vızıltısı,
Son sigaramın ateşi, külleri günaydın.
Yeni yıllar Doğum günleri,
Takvimde asılı duran günler,
Aylar, yıllar, zamanlar..
Hayatımızın dönüm noktaları,
Unutmadan unutuldu sanılanlar,
Günaydın..
İz bırakmış unutulmamış tarihler..
Ocak,
Şubat,
Mart,
Mayıs,
Ekim,
Aralık.
Size de günaydın…/Nazım Hikmet
Aylardan Aralık
Sen geliverirsin birden aylardansa
Aralık…
Unutulmuşsa kapı pencere ya da bir kitap aralık…
Seninle çıkagelir dünya kalmışsa düşünceler aralık…
Bu ayda buralar güzeldir bırakmışsan gönlün aralık…
İster uzun kal, ister kısa salıver hayallerini / ARALIK…(Timur Kocaoğlu)