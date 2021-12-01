Aralık ayı ile ilgili sözler, bugün Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarında sıklıkla paylaşılıyor. Bu sözler içinde de en güzel, beğenilen, aşk dolu mesajlar ve şiirlerden kesitler tercih ediliyor. İşte, havaların artık iyice soğuduğu, mevsimin kışa döndüğü aralık ayında dile getirilmek, ifade edilmek istenen sözler…

ARALIK AYI İLE İLGİLİ SÖZLER

Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor.

Aralık ayında sevmek başkadır.

Bu işler böyleydi işte. İnsan bir Aralık gecesi kaldırımın üstünde kalıveriyordu.

Sana kapım aralık bile değil artık. Sen o kapıyı ardına kadar kapattın.

Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte.

Aralık kapıdan soğuk geliyor. Tam kalbimin üzerine bu akşam. Edip Cansever

Soğuk bir aralık sabahında, gökyüzünde beliren güneşe benziyordu yüzün. Bir kez gülsen, ısınacaktı tüm şehir. Bektaş Şenel

Ne beyazız kendi başımıza ne siyah, gibiyiz onlarca renk arasından kalkıp griye. Demiş şairin biri de bir şiirinde.

Aralık ayında her şey başkadır, kışın soğuğu gelir sıcak olan kalpleri üşütür dayanamayan sevgiler ayrılırlar.

Her mevsimin kendine özgü rengi vardır. Nisan yeşille, eylül sarıyla, aralık beyazla özdeştir. Melek Altun

Düşünsene bu Aralık’ta beni soruyorsun, aldığın cevap başın sağ olsun.

Aynada gördüğüm yüzün, dudağı gam, gözleri hüzün. Ben Aralık gecesinde hapsolmuşum, adı var kendi yok gündüzün.

21 Aralığın anlamı büyük bende. Yılın en uzun sensizliğini yaşıyorum bu gece.

2021 EN GÜZEL, BEĞENİLEN, AŞK DOLU MESAJLAR VE ŞİİRLERDEN KESİTLER

Böyle aralara serpiştirilmiş yabani suskunluklar, aynı dili konuşmayanların sohbetlerinin nakaratlarıdır; belli aralıklarla tekrarlanır. Elif Şafak

Hava soğudu, Aralığın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum.

Ömrün en mavi göğünü Aralık ayı boyar. Melih Cevdet Anday

Tesadüf bu ya. Aylardan Aralık günlerden Salı. Ve sen giriyorsun salına salına bütün Aralık’lardan yüreğime. Küçük İskender

Bir başkasını düşünmek, zindanımızın kapısını aralamak demektir.

21 Aralık falan hikaye. Benim için sensiz geçen her gece, en uzun gece.

Kasımda aşk başkadırcılara ayrılan süre bitti. Şimdi aralıksız sevmek isteyenlerin zamanı. Bu da olmazsa direk ocak başı.

Pencereyi açıp bağırasım var! Nisansın sen Aralık değil!

Sevginin sıcaklığı aralığın soğuk günlerinde hissedilir.

Aralık ayı yeni yıla girmek üzere olan aşkların ayıdır.

Aralık’da her şeyin bir günü var. İmkan ver, bizim de bir günümüz olsun.

Dünyanın en uzun gecesi 21 Aralık değil, beni terk ettiğin gecedir. Küçük İskender

Sevgimi yazın bulmuştum bir temmuz ayıydı aralık ayında vedalaşıyorum.

Bu Aralık’ta bensizlik çalar kapını. Benli dünleri düşünür, avunursun. Sanma ki yalanlar içinde, ben gibi bir doğru bulursun.

Soğuk ayların en soğuğudur aralık ayı, yürekleriniz üşür.

Dünyanın en uzun gecesi 21 Aralık değil, beni terk ettiğin gecedir. Beni üzdüğün, yorduğun, yıprattığın gecedir. Bir kabahat mi gerçekten kendi dışında birine hayranlık beslemek? Gerçekten kırıyorsun beni.

Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır. Cenap Şahabettin

Aralığın son mısralarındayız, günlerden ne bilmiyorum. Ama ben bugün de seviyorum seni.

Günaydın

Güneşi çiğnemeden yutan evren.

Sana da günaydın beynimin vızıltısı,

Son sigaramın ateşi, külleri günaydın.

Yeni yıllar Doğum günleri,

Takvimde asılı duran günler,

Aylar, yıllar, zamanlar..

Hayatımızın dönüm noktaları,

Unutmadan unutuldu sanılanlar,

Günaydın..

İz bırakmış unutulmamış tarihler..

Ocak,

Şubat,

Mart,

Mayıs,

Ekim,

Aralık.

Size de günaydın…/Nazım Hikmet

Aylardan Aralık

Sen geliverirsin birden aylardansa

Aralık…

Unutulmuşsa kapı pencere ya da bir kitap aralık…

Seninle çıkagelir dünya kalmışsa düşünceler aralık…

Bu ayda buralar güzeldir bırakmışsan gönlün aralık…

İster uzun kal, ister kısa salıver hayallerini / ARALIK…(Timur Kocaoğlu)



