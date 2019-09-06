Arap mutfağının meşhur lezzeti: Kepse pilavı tarifi

Kepse pilavı tarifi, yasemin pirincinden veya kepse pirincinden hazırlanmaktadır. Kepse pilavı tarifi Arap mutfağına özgü bir lezzettir. Kepse pilavı tarifi bol baharatlı bir pilav tarifidir ve diğer pilavlarla benzerlik göstermez. Malzemesi diğer pilav tariflerine göre bol gözükse de yapımı zor bir tarif değildir. Kepse pilavı tarifini öğrenmek için sabırsızlananlar, aşağıda vermiş olduğumuz kepse pilavı tarifine göz atabilirler.

KEPSE PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı yasemin pirinç

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

1 adet sarımsak

10-12 adet çiğ badem

Safran ya da aspir

Zerdeçal

Karabiber

Tarçın

Kakule

Karanfil

Tuz

4 adet tavuk pirzola ya da tavuk but

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1.ADIM: Tavukları haşlayalım.

2.ADIM: Soğanı yemeklik, havucu küçük çubuklar seklinde doğrayıp zeytinyağında kavuralım, sarımsağı, tereyağını ve pirinci de dahil edip kavurmaya devam edelim.

4.ADIM: Haşlanan tavuğun suyundan 3 su bardağı alıp karışıma ekleyelim. Tüm baharatları ve haşlanan tavuklardan birini de küçük parçalara bölerek pilava katalım.

5.ADIM: Çiğ bademleri sıcak suda bekletip kabuklarını soyalım. Tavada biraz kavurup pilava ekleyelim.

6.ADIM: Kalan tavukları da tavada hafifçe kızartalım.

LEZZETLİ PİLAV PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

- Pirinci en az yarım saat sıcak suda bekletin.

- Pirinci sıcak suda beklettikten sonra nişastasından iyice arındığından emin olun.

- Pirinci kavururken içerisine şeker ekleyin.

- Pilavı pişirirken kısık ateşte pişmesine özellikle dikkat edin.