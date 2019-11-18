Aras Bulut İynemli'ye çiçekçi çocuktan 'lingo lingo' sürprizi
Aras Bulut İynemli önceki akşam kendisini çok şaşırtan bir olay yaşadı. Arkadaşının doğum günü partisinden çıkan 29 yaşındaki oyuncu, dışarıda kendisine seslenen bir çiçekçi çocuğun sözlerine oldukça şaşırdı.
Aras Bulut İynemli, arkadaşının doğum günü kutlaması sonrası mekan çıkışında bir çocuğun sözleriyle irkildi. Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çiçek satan küçük bir çocuk, İynemli'ye "lingo lingo" diye seslendi.
Oldukça büyük şaşkınlık yaşayan oyuncu, çocuğa dönerek "Sen nerden biliyorsun bunu?" diyerek gülümsedi.
"Ringo ringo" Aras Bulut İynemli'nin 11 Ekim'de vizyona giren '7. Koğuştaki Mucize' filminde canlandırdığı 'Memo' adlı karakterin bir repliğiydi. Film, yaklaşık 328 bin seyirciyle uzun süre gişe liderliğini sürdürmüştü.
7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip Memo karakterinin haksız yere cinayetle suçlanmasını ve adalet arayışını anlatan '7. Koğuştaki Mucize', Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7 filminden uyarlandı.