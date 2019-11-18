Aras Bulut İynemli'ye çiçekçi çocuktan 'lingo lingo' sürprizi Aras Bulut İynemli önceki akşam kendisini çok şaşırtan bir olay yaşadı. Arkadaşının doğum günü partisinden çıkan 29 yaşındaki oyuncu, dışarıda kendisine seslenen bir çiçekçi çocuğun sözlerine oldukça şaşırdı.