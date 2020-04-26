Virüsten korunmak için alınan hijyen önlemleri ve tüm ülkelerin karantine kararları... Tüm dünya uzun bir süredir corona virüs ile mücadele içinde. Şimdiler en çok merak edilen konulardan biri de tüm bu önlemlere rağmen salgın ne zaman bitecek? Bu soruya yanıt olabilecek bir çalışma Singapurdan geldi.

Singapur Teknoloji ve Tarım Üniversitesi bir çalışmayla tüm ülkelerdeki verileri inceleyerek, salgının ülke ülke ne zaman biteceğine dair bir tahmin tablosu açıkladı. Üniversitenin yaptığı çalışmaya göre, Türkiye'de corona virüs salgınının 15 Mayıs'ta biteceği sonucu ortaya çıktı.

Aynı çalışmada, virüsün en çok vurduğu Amerika'da salgının 9 Mayıs'ta, İtalya'da 4 Mayıs'ta, Fransa'da 3 Mayıs'ta, İspanya'da 1 Mayıs'ta, İngiltere'de 13 Mayıs'ta, Almanya'da 30 Nisan'da, Rusya'da ise 21 Mayıs'ta son bulacağına yönelik sonuçlar çıktı.







