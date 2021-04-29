Frontiers in Veterinary Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bir köpeğin sadece altı aylıkken ergenliğe girdiğini, iki yaşındayken tam bir yetişkin olduğunu, yedi yaşında ise artık yaşlı olarak kabul edilmesi gerektiğini ortaya koydu. Dogs Trust'ta araştırma yöneticisi ve Nottingham Üniversitesi'nde akademisyen olan Dr. Naomi Harvey, köpeklerin insanlardan yedi kat daha kısa yaşamalarının, yedi kat daha hızlı yaşlandıkları anlamına gelmediğini ifade ederek, “Köpekler bizden daha hızlı olgunlaşıyor. Bir yaşındaki köpeklerin çoğu tam boylarına ulaşmış olur, bu yüzden kesinlikle yedi yaşındaki bir çocuğa eşdeğer değiller" dedi.

2 YAŞINDAKİ KÖPEK 25 YAŞINDAKİ İNSANIN OLGUNLUĞUNA EŞDEĞER

NTV'de yer alan habere göre, Dr. Harvey, yaptığı çalışma kapsamında bir köpeğin ne zaman yavru, yetişkin veya yaşlı kabul edileceğini belirlemeye çalıştı. Araştırmanın bulguları, bir yaşındaki bir köpeğin ergenliği yeni bitiren bir genç olduğunu ve 15 yaşındaki bir insana benzer özellikleri olduğunu gösterdi. Ancak, sadece 12 ay sonra, iki yaşındaki köpeklerin 25 yaşındaki bir insanla aynı olgunluğa ulaştığı görüldü.

7 YAŞINDA YAŞLILIK DÖNEMİNE GİRİYORLAR

Bununla birlikte Harvey, köpeklerin yedi yaşında yaşlılık dönemine girdiklerini ve 12 yaş ve üzerinde geriatrik (yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle ilgilenen bilim dalı) olarak kabul edildiğini keşfetti.

Diğer taraftan, çalışma, yaşlanmanın çeşitli davranışsal ve bilişsel özelliklerle de ilişkili olduğunu ortaya koydu. Örneğin, bir köpeğin beyni 7 yaşına kadar gelişmeye devam ediyor, ancak bu noktadan sonra dikkati azalmaya başlıyor. 12 yaşındaki geriatrik köpekler ise vücut ağrıları yaşıyor ve bunama hastalarına benzer şekilde hafıza sorunları yaşayabiliyor.

TÜM KÖPEK CİNSLERİNDE PARALEL İLERLİYOR

Harvey, bu hesaplamanın tüm köpek ırkları için de geçerli olmadığını sözlerine ekledi. Evcil köpekler ortalama olarak 12 yaşına kadar yaşıyor, ancak yaşam süresi cinse göre değişiyor. Örneğin, Danua cinsi köpekler ortalama altı yıl yaşıyor.

Ancak, Harvey’e göre bazı köpek cinsleri ve sağlıkları diğer ırklara göre daha çabuk bozulsa da beyin ve davranış gelişimi tüm köpeklerde paralel zamanlara denk geliyor.

"KISA ÖMÜRLÜ KÖPEK IRKLARI DAHA ERKEN YAŞLANMIYOR"

Harvey, "Bazı köpeklerin vücutları henüz gençken sağlık sorunlarından etkilenebilirken, kısa ömürlü ırkların kelimenin tam anlamıyla yaşlandığına dair hiçbir kanıt yok, çünkü davranışsal olarak diğer köpeklerle aynı yörüngeyi izliyor gibi görünüyorlar. Başka bir deyişle, kısa ömürlü köpek ırkları daha hızlı yaşlanmıyor, sadece daha genç ölüyorlar” ifadelerini kullandı.







