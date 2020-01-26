Arda Turan, Cedi Osman’ın paylaşımına destek verdi

Twitter hesabından milli basketbolcu Cedi Osman’ı alıntılayarak paylaşımda bulunan Arda Turan, "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın." ifadelerini kullandı.

"100 dolar bağışta bulunacağım"

Cedi Osman, sosyal medya hesabında, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ’daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Türk Kızılay ise paylaşımından dolayı Cedi Osman’a teşekkür etti. Twitter’da milli basketbolcunun paylaşımını alıntılayan Türk Kızılay, mesajında "Desteğin için sonsuz teşekkürler Cedi. İyilik sensiz olmaz Türkiye! DEPREM yazıp 2868’e göndererek siz de 10 lira ile destek olabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

AA