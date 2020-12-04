Arda Turan: İyi ki benim eşim olmuşsun
Futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında evlenen Aslıhan Doğan Turan, 35 yaşına bastı. İki çocuk babası olan Arda Turan, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
04 Aralık 2020, Cuma 12:21 Son Güncelleme:
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Eşi ve çocukları ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Arda Turan, gönderilerine, "Hayallerimizi yaşayacağımız nice güzel seneler olsun sevgilim. İyi ki benim eşim, Lalipli'lerin annesi olmuşsun. Seni seviyoruz" notunu düştü.
Yıldız futbolcu, çok sayıda beğeni alan paylaşımını yorumlara kapattı.
Aslıhan Doğan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. Haziran ayında ikinci kez anne-babalık duygusunu yaşayan ikili, oğullarının adını Asil Aslan koymuştu.
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