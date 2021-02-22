Magazin Arda Turan oğluyla top oynadı

Arda Turan oğluyla top oynadı

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Arda Turan oğluyla top oynadı

Arda Turan ile büyük oğlu Hamza Arda önceki gün Metin Oktay Tesisleri’nde top oynadı.

22 Şubat 2021, Pazartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Galatasaraylı Arda Turan’ın büyük oğlu Hamza Arda Ekim 2018’de, iki numarası Asil Aslan Haziran 2020’de dünyaya gelmişti. Arda dün güneşli havayı görünce Hamza Arda’yı Florya’daki Metin Oktay Tesisleri’ne götürdü. Yavru Aslan, antrenmana çıktı. Tüm takımın sevgilisi oldu. Asil Aslan ise annesi Aslıhan Doğan Turan ile evde kaldı.

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