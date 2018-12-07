Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a 250 bin TL'lik hediye
Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, kesenin ağzını açtı ve eşi Aslıhan Doğan'a 250 bin TL'lik çanta aldı
Arda Turan, yeni doğum yapan eşi Aslıhan Doğan'a aldığı zırhlı araçla gündem olmuştu. Yıldız futbolcu, 33'üncü yaşını kutlayan eşine önce parti organize etti sonra da dudak uçuklatacak fiyatta bir doğum günü hediyesi aldı.
Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Arda Turan, Aslıhan Doğan'a 250 bin TL değerinde timsah derisi çanta satın aldı.
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