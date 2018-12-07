Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a 250 bin TL'lik hediye

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, kesenin ağzını açtı ve eşi Aslıhan Doğan'a 250 bin TL'lik çanta aldı

07 Aralık 2018, Cuma 10:27 Son Güncelleme:
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Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a 250 bin TL'lik hediye

Arda Turan, yeni doğum yapan eşi Aslıhan Doğan'a aldığı zırhlı araçla gündem olmuştu. Yıldız futbolcu, 33'üncü yaşını kutlayan eşine önce parti organize etti sonra da dudak uçuklatacak fiyatta bir doğum günü hediyesi aldı.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Arda Turan, Aslıhan Doğan'a 250 bin TL değerinde timsah derisi çanta satın aldı.


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