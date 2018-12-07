Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a 250 bin TL'lik hediye

Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a 250 bin TL'lik hediye Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, kesenin ağzını açtı ve eşi Aslıhan Doğan'a 250 bin TL'lik çanta aldı