Ardahan Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları nelerdir?
Ardahan Üniversitesi'ne 8 öğretim üyesi alınacak. Adaylar şimdi "Ardahan Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları nelerdir?" sorusuna cevap arıyor.
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü dün geçtiği ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.
İlanla birlikte "Ardahan Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları nelerdir?" sorusuna cevap aranmaya başlandı.
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