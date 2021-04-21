Her yıl ilkbahar aylarında il merkezindeki binaların çatılarında bulunan yuvalarına dönen leylekler, yaz mevsimini geçirmek için yerleşmeye başladı. "Baharın müjdecisi" olarak bilinen leyleklerin bazıları da yeni yuva yapmanın telaşına girdi. Bina çatılarına konan leylekler kente renk katıyor.

Sonbahara kadar bölgede konaklayacak leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere göç edecek.





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