Doğa Ardahan'a döndüler: Leylekler yeni yuva telaşında

Ardahan'a döndüler: Leylekler yeni yuva telaşında

Doğa

Ardahan'a döndüler: Leylekler yeni yuva telaşında

Ardahan'da, sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leyleklerin, havaların ısınmasıyla kente dönüşleri sürüyor.

21 Nisan 2021, Çarşamba 15:19 Son Güncelleme:
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Her yıl ilkbahar aylarında il merkezindeki binaların çatılarında bulunan yuvalarına dönen leylekler, yaz mevsimini geçirmek için yerleşmeye başladı. "Baharın müjdecisi" olarak bilinen leyleklerin bazıları da yeni yuva yapmanın telaşına girdi. Bina çatılarına konan leylekler kente renk katıyor.

Sonbahara kadar bölgede konaklayacak leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere göç edecek.


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