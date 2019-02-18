Ardahan’da kar ve tipi vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bölgede gün boyu devam eden kar ve tipi, akşam saatlerinde etkisini attırdı.

Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Ardahan-Erzurum, Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle karayolları bir süre ulaşıma kapandı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Tipinin etkisini sürdürdüğü il genelinde bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesinin düştüğü Ardahan-Göle Karayolu'nun Kirman mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Ardahan'da kent merkezinde kar yağışı ile tipi etkili oldu. Özellikle tipi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat Karayolları'nın yanı sıra tüm yollarda kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı aksattığı belirtilen açıklamada, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.

İHA-AA