Ardahan’da kar ve tipi vatandaşlara zor anlar yaşattı
Ardahan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı
Bölgede gün boyu devam eden kar ve tipi, akşam saatlerinde etkisini attırdı.
Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Ardahan-Erzurum, Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle karayolları bir süre ulaşıma kapandı.
ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI
Tipinin etkisini sürdürdüğü il genelinde bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesinin düştüğü Ardahan-Göle Karayolu'nun Kirman mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Ardahan'da kent merkezinde kar yağışı ile tipi etkili oldu. Özellikle tipi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat Karayolları'nın yanı sıra tüm yollarda kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı aksattığı belirtilen açıklamada, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.
İHA-AA