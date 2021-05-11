Yemek Arda'nın Ramazan Mutfağı: Bulgur Topları Tarifi - Bulgur Topları Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı: Bulgur Topları Tarifi - Bulgur Topları Nasıl Yapılır?

Yemek

Arda'nın Ramazan Mutfağı: Bulgur Topları Tarifi - Bulgur Topları Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 11 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan 77. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Bulgur Topları" tarifi! ‘Bulgur Topları tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Bulgur Topları yapabilirsiniz.’

11 Mayıs 2021, Salı 17:02 Son Güncelleme:
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Bulgur Topları

MALZEMELER

Köftesi için;

400 gr az yağlı kıyma

1/2 su bardağı ince bulgur

1 adet orta boy rendelenmiş kuru soğan

1 adet yumurta

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tatlı kaşığı kuru kekik

Pişirmek için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

3 diş sarımsak

1 su bardağı doğranmış domates

1/2 su bardağı su

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 silme yemek kaşığı toz şeker

1/4 adet limonun suyu

Servis için;

1 tutam maydanoz

Tarifi videomuzda!

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