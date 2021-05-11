Arda'nın Ramazan Mutfağı: Bulgur Topları Tarifi - Bulgur Topları Nasıl Yapılır?
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 11 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan 77. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Bulgur Topları" tarifi! ‘Bulgur Topları tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Bulgur Topları yapabilirsiniz.’
11 Mayıs 2021, Salı 17:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bulgur Topları
MALZEMELER
Köftesi için;
400 gr az yağlı kıyma
1/2 su bardağı ince bulgur
1 adet orta boy rendelenmiş kuru soğan
1 adet yumurta
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 tatlı kaşığı kuru kekik
Pişirmek için;
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Sosu için;
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
3 diş sarımsak
1 su bardağı doğranmış domates
1/2 su bardağı su
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 silme yemek kaşığı toz şeker
1/4 adet limonun suyu
Servis için;
1 tutam maydanoz
Tarifi videomuzda!