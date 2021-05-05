Yemek Arda'nın Ramazan Mutfağı: Gendime Çorbası Tarifi - Gendime Çorbası Nasıl Yapılır?
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Arda'nın Ramazan Mutfağı: Gendime Çorbası Tarifi - Gendime Çorbası Nasıl Yapılır?

Yemek

Arda'nın Ramazan Mutfağı: Gendime Çorbası Tarifi - Gendime Çorbası Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan 72. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Gendime Çorbası" tarifi! ‘Gendime Çorbası tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Gendime Çorbası yapabilirsiniz.’

05 Mayıs 2021, Çarşamba 16:41 Son Güncelleme:
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Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 5 mayıs 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren Gendime Çorbası Tarifi tarifi var.

Gendime Çorbası

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

2 su bardağı et suyu

4 su bardağı sıcak su

1,5 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kuru nane

Kırmızı pul biber

Detaylı Tarifi videomuzda!

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