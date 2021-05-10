Arda'nın Ramazan Mutfağı: Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı ve Tavuk Külbastı Tarifi
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan 76. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı ve Tavuk Külbastı" tarifi! ‘Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı ve Tavuk Külbastı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı ve Tavuk Külbastı yapabilirsiniz.’
10 Mayıs 2021, Pazartesi 16:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı ve Tavuk Külbastı
Tavuk Külbastı
MALZEMELER
4 adet kemiksiz tavuk but
Marine için;
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı yoğurt
1 adet rendelenmiş küçük boy soğan
Tuz
Beyaz biber
1/2 su bardağı zeytinyağı
-----------
Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı
MALZEMELER
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan
2 su bardağı arpa şehriye
8-10 adet kuru domates
3 su bardağı et suyu
2 tutam kuru nane
Tuz
Karabiber
Tarifi videomuzda!