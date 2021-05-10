Yemek Arda'nın Ramazan Mutfağı: Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı ve Tavuk Külbastı Tarifi
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Arda'nın Ramazan Mutfağı: Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı ve Tavuk Külbastı Tarifi

Yemek

Arda'nın Ramazan Mutfağı: Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı ve Tavuk Külbastı Tarifi

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan 76. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı ve Tavuk Külbastı" tarifi! ‘Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı ve Tavuk Külbastı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı ve Tavuk Külbastı yapabilirsiniz.’

10 Mayıs 2021, Pazartesi 16:51 Son Güncelleme:
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Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı ve Tavuk Külbastı

Tavuk Külbastı

MALZEMELER

4 adet kemiksiz tavuk but

Marine için;

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet rendelenmiş küçük boy soğan

Tuz

Beyaz biber

1/2 su bardağı zeytinyağı

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Kuru Domatesli Arpa Şehriye Pilavı

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2 su bardağı arpa şehriye

8-10 adet kuru domates

3 su bardağı et suyu

2 tutam kuru nane

Tuz

Karabiber

Tarifi videomuzda!

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