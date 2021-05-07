Arda'nın Ramazan Mutfağı: Tavuklu Tepsi Kebabı Tarifi - Tavuklu Tepsi Kebabı Nasıl Yapılır?
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 7 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan 74. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Tavuklu Tepsi Kebabı" tarifi! ‘Tavuklu Tepsi Kebabı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Tavuklu Tepsi Kebabı yapabilirsiniz.’
07 Mayıs 2021, Cuma 17:06 Son Güncelleme:
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Tavuklu Tepsi Kebabı
MALZEMELER
Tereyağı
4 adet kemiği üzerinde but
7-8 adet küçük boy domates
10-15 adet arpacık soğan
7-8 diş sarımsak
Sosu için;
1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1-15 su bardağı su
Tuz
Karabiber
1 tutam pul biber
1 tutam kuru kekik
Üzeri için;
2-3 yemek kaşığı (40 gr) tereyağı
Tarifi videomuzda!