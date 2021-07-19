İhlas suresi, Kuran-ı Kerim’in 112. suresidir ve 4 ayetten oluşur. Kuran-ı Kerim’in üçte birine denk geldiği bildirilen İhlas suresinin arefe gününde 1000 adet okunması ise önemle tavsiye edilmiştir. İşte, Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti, İhlas suresinin anlamı ve Türkçe ve Arapça okunuşu…

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur buyurmuştur.

Bunun yanı sıra İslam alimleri arefe gününde 1000 ihlas suresi okunurken kişinin işi olması durumunda aralık vererek okunabileceğini ifade ediyor.

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

İHLAS SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİNİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

De ki: O, Allah'tır, bir tektir.

Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)

Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir).

Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).