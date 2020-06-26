Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi kapılarını açıyor

Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara ve Sefaköy Yerleşkelerinden sonra Tıp Fakültesi’nin bulunduğu Cevizlibağ Yerleşkesinde nitelikli eğitim kadrosu ve son teknolojiye sahip laboratuvarları ile bilime kapılarını aralıyor. Bu kapsamda, hepsi tam burslu 40 öğrenci ile eğitim hayatına başlayacak olan Tıp Fakültesi içerisinde, Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri yer alıyor.

Bahçelievler Memorial Hastanesi ile anlaşan Arel Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nin yanı sıra sağlık alanında Diş Protez Teknolojileri ve Ağız Diş Sağlığı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme, İlk ve Acil Yardım, Fizyoterapi, Optisyenlik, Anestezi gibi bölümlerimiz ile birlikte 2 yıl içinde yetkin sağlıkçıları yetiştirecek sağlık eğitimi ekosistemimize önemli katkı sağlamayı amaçlıyor.

Arel Üniversitesi, başarılı ve teknolojik altyapısıyla sadece diploma veren değil, eğitime, bilime yatırım yapan, bilgiyi üreten, yaratıcı, yenilikçi ve girişimcilik bilinci yüksek mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor ve destekliyor.

Rektör Karacabey'den açıklama

Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey Tıp Fakültesi ile ilgili; “Bu yıl üniversitemize kattığımız yeni sağlık yerleşkemizde yer alan tıp fakültemize ilk öğrencilerimizi alacak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. En ileri teknoloji ve olanaklarla donatılmış laboratuvarları, sosyal olanakları ile en iyi öğretim üyelerinden ders alarak yetişecek doktorlarımız ve hemşirelik, fizyoterapi, beslenme diyetetik mezunlarımızla birlikte sağlık ordularını daha da güçlendireceğiz” dedi.











