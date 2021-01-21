Vücutta iltihap oluşumlarının giderilmesinde arı poleni tüketimi oldukça etkilidir. Ancak arılara alerjisi olan kişilerin arı poleni de tüketmemesi gerekmektedir. Arı poleni kullanımından sonra halsizlik, nefes darlığı, pul pul dökülme, kaşıntı gibi durumlar meydana gelirse hemen arı poleni tüketimi durdurulmalı ve kişinin bir doktora görünmesi gerekmektedir.

Arı poleni nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir?

Arı poleninin bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir;

İçerisinde oldukça fazla aktif bileşen olması sebebi ile insanlar için çok besleyicidir.

İçinde protein, yağ, vitamin, karbonhidrat, mineral, çeşitli antioksidanlar, vücut için gerekli enzimler bulunur. İçeriği toplandığı bitkilere ve mevsimine göre değişik olabilir.

Arı poleni tüketimini çok güvenilirdir. İçerisinde pek çok besini bir arada bulundurması nedeni ile de diyet programlarına dahil edilebilmektedir.

İçeriğinde antioksidanlar bulunur. Bu nedenle vücutta dolaşan serbest radikallerin yok edilmesinde çok etkilidir. Bunun yanında insanların kronik hastalıklara yakalanma riskini de azaltmaktadır.

Kalsiyum, fosfor ve demir minerallerinin emilimini arttırmaktadır. Bu şekilde vücudun metabolizmasının hızlanmasına da yardımcı olur.

Düzenli arı poleni tüketimi kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün düşmesini sağlar. Böylelikle kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma riskini de düşürmektedir.

Arı poleni pek çok menopoz belirtisinin de azalmasına yardımcı olmaktadır.

Karaciğerin toksik maddelerden temizlenmesini sağlayarak bu organın daha işlevli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Arı poleninin pek çok kanser riskini azalttığı da bilinmektedir.

Düzenli tüketimi vücutta iltihap oluşumunun önüne geçmektedir.

Yaraların daha hızlı bir şekilde kapanmasını sağlarken bunun yanında yaraların enfeksiyon kapmasını da engellemektedir.

Bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlar. Bunun yanında bakterileri öldürür ve hastalığa yakalanma riskini azaltır.

Arı poleni içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde bazı alerjilerin azalmasına da yardımcı olmaktadır.

Arı poleninin çocuklar için kullanım kılavuzu

Arı poleni çocukların beslenmesinde oldukça büyük bir öneme sahip olan besin kaynağıdır. Gelişme çağında olan çocukların mutlaka bu besini tüketmesi gerekir. Günde 1 tatlı kaşığı tüketmeleri vücutlarının gerekli besin ihtiyacını karşılamaktadır.

Arı poleninin belirtilen miktardan daha fazla tüketilmesi önerilmez. Besin miktarı çok fazla olduğu için fazla tüketilmesi durumunda bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Arı poleni alerjisi belirtileri nelerdir?

Arı polenine karşı oluşan alerji reaksiyonları diğer alerji türlerinde olduğu gibi ortaya çıkmaktadır. Fakat arı poleni alerjisi, polen alerjisi ile aynı şey değildir.

Polen alerjisi olan kişilerde genelde gözlerde kızarıklık, hapşırma, nezle gibi belirtiler görülmektedir. Arı poleni alerjisinde ise nefes darlığı ve kızarıklık belirtileri daha çok yaşanmaktadır. Bu sebeple arı alerjisi olan kişilerin arı poleni kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışması önerilmektedir.

Arı poleni nasıl saklanır?

Arı poleni eğer tazeyse sert yapıda olmasına rağmen ağızda kolaylıkla çiğnemek mümkündür. Arı poleni ömrü yaş ya da kuru olmasına göre farklılık göstermektedir.

Yaş polenler soğuk ortamda saklanmalıdır. Bu şekilde saklanmaları durumunda 1 yıl bozulmadan kalabilirler. Kuru arı polenleri ise daha uzun süreler korunabilmektedir. Kuru polenin cam bir kavanozda ve nem almayacak bir şekilde saklanması gerekmektedir. Kuru polenler kuru bir ortamda oda sıcaklığında saklanabileceği gibi buz dolabında da saklanabilir.

Arı poleni besin değeri bakımından oldukça zengindir. Bu sebeple ölçülü bir şekilde tüketilmesi gerekir. Arı poleni tüketiminde günlük tavsiye edilen miktarlarda tüketilmesi çok önemlidir.









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