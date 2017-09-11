Arındırıcı saç peelingi ile kirleri kafanıza takmayın

Tüm dünyada, insanların çevre kirliliğinin ve toksinlerin zararlı etkileri hakkındaki endişeleri giderek daha da artıyor. Kent insanı, kaliteli yaşamı ve sağlıklı beslenmeyi benimsemenin yanı sıra mevcut saç bakım ürünlerinin yerine doğal veya organik içerikli saç bakım ürünlerini tercih ediyor.The Body Shop, hayvanlar üzerinde denenmemiş saç bakım ürünleri üretti. Formülleri %100 vejetaryen.The Body Shop’ın Yeni Fuji Green TeaCanlandırıcı ve Arındırıcı Saç Peelingi, Japonya'nın yeşil çayı, nane, tuz kristalleri ve Yerel Ticaret ürünü bal içerir.Silikon içermeyen formülün masajla uygulanması, kan dolaşımının harekete geçirilmesine ve saç derisinin toz, duman, ter ve saç ürünü kalıntıları gibi yabancı maddelerden arındırılmasına yardım eder.Fuji Green Tea Canlandırıcı ve Arındırıcı Saç Peelingisaç ve saç derisinde temizlik ve arınmışlık hissi verirken, saçlardaki kalıntıların azaltılmasına yardım eder, saçlara sağlıklı ve parlak bir görünüm kazandırır ve doğal bal içeriği sayesinde nem sağlar.Fuji Green Tea™ Canlandırıcı ve Arındırıcı Şampuan,saçları yabancı maddelerden arındırırken, saçlara canlılık ve tazelik kazandırır. Fuji Green Tea™ Canlandırıcı ve Arındırıcı Saç Kremi, nemli saça uygulanır, siz yeşil çay kokusunun keyfini çıkarırken saçınız ihtiyacı olan canlandırıcı neme kavuşur.%100 vejetaryen Zencefil Kepek Önleyici Şampuanpullanan ve kuru saç derisi için birebir.Sri Lanka zencefili, huş ağacı kabuğu, beyaz söğüt özleri ve Yerel Ticaret balının mükemmel karışımı olan bu kepek önleyici şampuan, pullanmayı ortadan kaldırır ve saç derisini yatıştırır.%100 vejetaryen Banana Besleyici Şampuan, normal ve kuru saçları nazikçe temizlerken, sizi tropikal bir yolculuğa çıkarıyor.Ekvador'un yerel ticaret muzundan üretilmiştir. Besleyici özellikteki bu ürün yelpazesi, saçlara ihtiyacı olan besini sağlar. Teknikolor ve platin renk uygulamalarının hakimiyetini koruduğu günümüzde nemini tamamen kaybetmiş buklelerin neme olan ihtiyacı daha da artmaktadır.Karşı konulmaz kokusuyla Banana Saç Kremi, saçlarınızı derinlemesine besler, saçlarınızın daha yumuşak ve daha parlak olmasını sağlar. Bileşenlerin mükemmel bir karışım oluşturduğu, içeriğinde silikon ve mineral yağı bulunmayan, ve %100 vegan olan Banana Besleyici Saç Maskesi ise, saçlarınızı güçlendirir ve anında kökten uca besler. Saçlarınızı ağırlaştırmadan kabarıklığı azaltır ve saçlarınıza anında daha parlak bir görünüm kazandırır. Saçlarınızı besleyici bir saç bakımıyla şımartmak için zengin besleyici özellikteki saç bakım maskemizi haftada bir defa saç uçlarınıza nazikçe uygulayın.Şampuan öncesinde saçı besleyen Hindistan Cevizi Bakım Yağı, Tropikal Samoa adasından elde edilen Hindistan cevizleri ile üretiliyor. Kokusunu ortaya çıkarmak amacıyla soğuk sıkım işleminden geçirilen bakım yağı, düzenli kullanıldığında, saçların daha güçlü, daha yumuşak ve daha parlak olmasını sağlar.-Durulanan bakım işlemi: kuru saçlarınıza masaj yaparak uygulayın ve en az 5 dakika bekledikten sonra her zamanki gibi yıkayın.-Yoğun bakım işlemi: gece boyunca saç maskesi olarak kullanın ve ardından saçlarınızı yıkayın.-Durulanmayan bakım işlemi: kuru saç uçlarını beslemek için yağı temiz saçlarınıza uygulayın.