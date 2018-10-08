Kilis'te arının soktuğu kadın hayatını kaybetti

Kilis’in Elbeyli ilçesinde arının soktuğu 45 yaşındaki Nazlı Erdoğan hayatını kaybetti

08 Ekim 2018, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 17:40
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Kilis'in Yazıbağı Mahallesi’nde evinin bahçesinde oturan Nazlı Erdoğan, yabani arı sokmasıyla fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kadının cenazesi otopsi için morga konuldu.

Öte yandan geçen 27 Ağustos’ta da Elbeyli’nin Beylerbeyi köyünde arıların saldırısına uğrayan 69 yaşındaki Saliha Solak da yaşamını yitirmişti.

DHA


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