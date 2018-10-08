Kilis'te arının soktuğu kadın hayatını kaybetti
Kilis’in Elbeyli ilçesinde arının soktuğu 45 yaşındaki Nazlı Erdoğan hayatını kaybetti
Kilis'in Yazıbağı Mahallesi’nde evinin bahçesinde oturan Nazlı Erdoğan, yabani arı sokmasıyla fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kadının cenazesi otopsi için morga konuldu.
Öte yandan geçen 27 Ağustos’ta da Elbeyli’nin Beylerbeyi köyünde arıların saldırısına uğrayan 69 yaşındaki Saliha Solak da yaşamını yitirmişti.
DHA