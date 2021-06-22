Türkiye Arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Türkiye

Arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde kovanlarıyla ilgilenirken arının soktuğu Durmuş Öksüz (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22 Haziran 2021, Salı 19:15 Son Güncelleme:
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Bafra ilçesinin Emenli Mahallesi’nde arıcılık yapan Durmuş Öksüz, kovanlarıyla ilgilenirken arının saldırısına uğradı.

Arının soktuğu Öksüz, bir süre sonra gittiği evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen Öksüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durmuş Öksüz’ün cenazesi ilçede toprağa verildi.

Samsun(DHA)

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