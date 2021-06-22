Arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Bafra ilçesinin Emenli Mahallesi’nde arıcılık yapan Durmuş Öksüz, kovanlarıyla ilgilenirken arının saldırısına uğradı.

Arının soktuğu Öksüz, bir süre sonra gittiği evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen Öksüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durmuş Öksüz’ün cenazesi ilçede toprağa verildi.

Samsun(DHA)

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