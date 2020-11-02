Magazin Arıza 8. bölümde Tolga Sarıtaş'tan şarkı sürprizi

Arıza 8. bölümde Tolga Sarıtaş'tan şarkı sürprizi

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Arıza 8. bölümde Tolga Sarıtaş'tan şarkı sürprizi

Show TV’ dizisi Arıza'ın 8. son bölümünde dizinin hayranları büyük bir sürprizle karşılaştı. Dizinin başrollerinden Tolga Sarıtaş, kendi sesiyle Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirdi. Sarıtaş'ın canlandırdığı Ali Rıza karakterinin Kum Gibi sahnesi seyircileri etkiledi.

02 Kasım 2020, Pazartesi 12:14 Son Güncelleme:
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Arıza dizisinde Ali Rıza karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, bu duygu yüklü sahne için stüdyoya girdi. Saz çalıp şarkı da söyleyen oyuncu performansıyla beğeni topladı.

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Arıza son bölüm özeti

Ali Rıza, Ferit ve Hasan’ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkıp kendine gelir. Burak’ı öldürmesine Haşmet engel olur. Çünkü artık daha büyük bir dertleri vardır. Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet, kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir. Ali Rıza ise bu görevde Haşmet’in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda Ali Rıza ve Haşmet’i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.


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