Dünya Arjantin 5 gün ulusal yas ilan edildi

Arjantin 5 gün ulusal yas ilan edildi

Dünya

Arjantin 5 gün ulusal yas ilan edildi

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini aşması nedeniyle hükûmet 5 gün ulusal yas ilan etti.

15 Temmuz 2021, Perşembe 16:05 Son Güncelleme:
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Arjantin'de ulusal yas ilan edilmesine ilişkin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in imzasıyla çıkan ve resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "100 binden fazla insanın, ülkemiz sakinlerinin, Kovid-19'dan hayatını kaybetmesi nedeniyle Arjantin Cumhuriyeti topraklarında 5 günlük ulusal yas ilan edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dün Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 100 bin 250'ye ulaştı ve bugüne kadar 4,7 milyon vaka tespit edildi.

AA

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