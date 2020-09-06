DHA'nın aktardığı habere göre Arjantin'de sarsıcı bir corona virüs ölümü yaşandı. Ülkenin başkenti Buenos Aires'teki Universidad Argentina de la Empresa'da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki Paola de Simone adlı profesör Zoom uygulamasında online eğitim verdiği sırasında nefes nefese kaldı ve hayatını kaybetti.

Üniversiteden bir koordinatörün yaptığı açıklamada Simone'un sürekli öksürük çekmesine rağmen çalışmaya devam ettiği belirtilirken, yetkililer, profesör Simone'nın corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.







