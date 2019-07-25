Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan hayatını kaybetti

Boks dünyası, 28 yaşında hayata gözlerini yuman Rus Maxim Dadashev’den iki gün sonra 23 yaşındaki Arjantinli Hugo Alfredo Santillan’ın ölüm haberini aldı.

Santillan, 5 gün önce ülkesinin San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet müsabakasında Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile karşılaştı. Berabere biten maçta aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen Santillan, ameliyata alındı ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

AA