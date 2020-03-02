Arka Sokaklar 545. bölüm özeti: Avukat Nedim, uyuşturucu çetesi tarafından öldürülen ailesinin acısını yaşamaktadır. Onların intikamını almak isteyen Nedim, illegal yollara girer. Mesut, onun bu halinden şüphelenir. Yaptığı tahkikat sonrasında Nedim'in amacını anlar. Ona engel olmak ister. Nedim, kararlıdır ve onu dinlemez. Bu sırada yakınlarında bir infaz gerçekleşir.

Narkotiğe yeni atanan Aslı Müdürün ise, uyuşturucu şebekesi ile bir bağlantısı vardır. Onlara uyuşturucular konusunda yardım etmektedir.

Engin Müdür, Nadya'nın irtibat halinde olduğu kişiden şüphelenir. Nadya'nın bu kişi ile ne çevirdiğini anlamaya çalışır.

Arka Sokaklar 545. bölüm fragmanı yayınlandı...







