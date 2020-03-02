Arka Sokaklar 545. bölüm fragmanı
28 Şubat 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 544. bölümünde Avukat Nedim ile eşi Aydan rutin doktor kontrolü çıkışında silahlı saldırıya uğrarlar. Nedim iyi durumdadır; ancak, Aydan yaralıdır. Apar topar ameliyathaneye alınır. Aydan’ın, birçok yerinden kurşun yarası vardır. Bebeğin de, kendisinin durumu da kritiktir. Bu sırada yeni bir narkotik polisi tayini olur. Bu kişi Aslı adında yeni biridir. Aslı, İstanbul’a ekibiyle birlikte tayin olmuştur ve Engin Müdür’e emanet edilir. Arka Sokaklar 545. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Arka Sokaklar 545. bölüm 2. bölümde, Hüsnü gelen telefon ile şoke olur. Nazike, Hamiyet'in kocası tarafından rehin alınmıştır. Cemal ise çıkan bir çatışmada yaralanır. Ekibin bu kez büyük bir problemi vardır, Ali'ye tutuklama kararı çıkartılır. Ali'ye ne olacak? İşte Arka Sokaklar 545. bölüm fragmanı ve detaylar...
02 Mart 2020, Pazartesi 23:42 Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar 545. bölüm özeti: Avukat Nedim, uyuşturucu çetesi tarafından öldürülen ailesinin acısını yaşamaktadır. Onların intikamını almak isteyen Nedim, illegal yollara girer. Mesut, onun bu halinden şüphelenir. Yaptığı tahkikat sonrasında Nedim'in amacını anlar. Ona engel olmak ister. Nedim, kararlıdır ve onu dinlemez. Bu sırada yakınlarında bir infaz gerçekleşir.
Narkotiğe yeni atanan Aslı Müdürün ise, uyuşturucu şebekesi ile bir bağlantısı vardır. Onlara uyuşturucular konusunda yardım etmektedir.
Engin Müdür, Nadya'nın irtibat halinde olduğu kişiden şüphelenir. Nadya'nın bu kişi ile ne çevirdiğini anlamaya çalışır.
Arka Sokaklar 545. bölüm fragmanı yayınlandı...