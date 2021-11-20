Arka Sokaklar’ın son bölümünde, müfettiş İdil’den şüphelenen Selin, gördüğü manzara karşısında şüphelerinde haklı olduğunu anladı. Diğer yandan Asiye’nin annesi Mukaddes, torunu Mert ile vakit geçirmek için Çoban ailesinin kapısını çaldı. Ancak Hüsnü de bu durum karşısında şüpheye kapıldı. İşte, 19 Kasım’da Arka Sokaklar’ın 604. Bölümünü kaçıranlar için Kanal D Arka Sokaklar son bölüm full izleme bağlantısı…

ARKA SOKAKLAR’IN 604. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Samir gözaltına alınır ve Gencer’in tüm çabalarına rağmen savcılık tarafından alınan kararla sınır dışı için yola çıkar. Hastaneden çıkan Kadim, polis koruması altına alınır. Müfettiş İdil ve ekip, İkbal’i ararken, koruma polislerini atlatan Kadim’de ailesini öldüren İkbal’in peşine düşer. Ercü, Samir’in yakalanmasına yardım eder ve koruma altına alınır ancak bu olaya bulaştığı için mutlu değildir. Bu nedenle polis korumasını atlatarak Feyza adında bir kadın ile buluşmaya gider.

Yapılan araştırma neticesinde maktül Sabit’in uyuşturucu satıcılığı nedeniyle hüküm giymiş olduğu ortaya çıkar. Ancak Sabit, cezaevinden çıktıktan sonra temiz kalmıştır ve mahallenin gençlerine sahip çıkan biri olarak tanınmaktadır. Kamera görüntüleri incelendiğinde infazı gerçekleştiren kişilerin iki genç olduğu görülür. Zanlı olarak kimliği tespit edilen Mahir’in eğitim gördüğü atölyeye giden Hakan, önceki gece barda tanıştığı Serap’ın aynı atölyede eğitim verdiğini görür. Hakan, Serap’tan cinayetin çözülmesi için yardım ister fakat Serap Hakan’ın polis olduğunu bilmemektedir.

Selin, müfettiş İdil’in Mesut’a yaklaşmaya çalıştığını anlamıştır. İdil çatışmada yaralanır ve hastanede Mesut’a sarılır. Selin’in kuşkuları bir kere daha haklı çıkar.

Asiye’nin annesi Mukaddes, torunu Mert ile vakit geçirmek için Çoban ailesinin kapısını çalar. Hüsnü, Mukaddes’in tavırlarından şüphelenmiştir ancak torunu Mert’i Mukaddes ile gönderir.

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